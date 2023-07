13 Jahre game2gether – Dye

Ein mittlerweile nicht mehr wegzudenkender Partner von game2gether.de ist Dye mit denen wir schon einige Gewinnspiele veranstaltet haben. Zum 13. Geburtstag von game2gether müssen wir den beliebten Paintball Hersteller selbstverständlich nicht vermissen. Hiermit verlosen wir in Zusammenarbeit mit Dye eine passende und ultraleichte Paintball Maske. Mit dieser Maske der Dye i4 Pro habt ihr auf dem Spielfeld nicht nur eine spektakuläre Optik sondern auch optimalen Schutz, Komfort und könnt dieser sogar mit einem taktischen Helm kombinieren. Das coole ist, dass ihr euch sogar eure Farbe aussuchen dürft!

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Dye zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Das kleinste Profil, das leichteste und das beste Sichtfeld auf dem Markt. Die i4 ist die Krönung von Dye’s langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Masken. Das Thermalglas ist branchenweit führend in optischer Klarheit und bietet ein verzerrungs- und beschlagfreies Sichtfeld bei jedem Wetter. Das i4-System verfügt über eine Vielzahl von Gläsern, die sich an Ihre Lichtverhältnisse anpassen lassen.

FEATURE QUICK VIEW

Anti-Fog Thermal Lens

Rapid Lens Change

Horizon Peripheral Vision

Scream Venting

Anatomic Fit & Function

Tiger Teeth Strap Retention

Compression Formed Ears

Neben der Dye i4 Pro hat uns freundlicherweise Dye noch ein Schlüsselband, eine Trinkflasche und ein Sticker-Sortiment für den Gewinner beigelegt. Wir wünschen dem Gewinner viel Freude mit dem spektakulären Preis und würden uns über ein Foto mit euch und der Maske sehr freuen. Mit eurer Erlaubnis posten wir das Foto gerne auf unseren Social Media Kanälen.

Über unseren Sponsor Dye

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, mit dem Spielen von Paintball zu beginnen? Oder bist du bereits ein großer Fan der actionreichen Sportart und suchst nach neuer, moderner Ausrüstung für deine Kämpfe? Dann bist du bei uns im Paintball Shop genau an der richtigen Stelle! David DeHaan gründete DYE mit dem Ziel, hochwertigste Ausrüstung für einen gerechten Preis anzubieten. Und genau das hat er mit seinem DYE Paintball Shop erreichen können. Lasse dich gerne von der großen Auswahl hinreißen und lege dir das Equipment zu, mit dem du die Felder im Nu erobern kannst! Durchstöbere auch unsere Sparpakete und Angebote. In unseren kurzfristigen Sales und wöchentlichen Aktionen bieten wir dir eine kontinuierlich wechselnde Auswahl unserer qualitativ hochwertigen Produkte zum niedrigen Preis. Der DYE Paintball Shop ist deine Anlaufstelle für Paintball-Ausrüstung im Premium-Segment!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in Bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 31.07.2023, 23:59 Uhr