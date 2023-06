Gemeinsam mit der Ankündigung des deutschen Starttermins erreichte uns die Pressemitteilung zusammen mit der Trailerpremiere zu The Expendables 4.

Action-Veteran Sylvester Stallone („Rambo: Last Blood“) übergibt in THE EXPENDABLES 4 das Zepter an Jason Statham („Operation Fortune“). Außerdem kehren vom alten Team Dolph Lundgren („Creed II: Rocky‘s Legacy“) und Randy Couture („The Expendables 3“) zurück.

Daneben mischen einige neue prominente Gesichter im Blockbuster-Highlight mit. Allen voran US-Rapper 50 Cent („Criminal Squad“) und Filmschönheit Megan Fox („Rogue“) sowie Andy Garcia („Cash Truck“). Außerdem dabei sind die Martial-Arts-Stars Tony Jaa („Monster Hunter“) und Iko Uwais („The Raid“) als unberechenbarer neuer Gegenspieler.

Die Regie führte Scott Waugh („Need For Speed“).

Im Verleih der Leonine Studios startet der Film in den deutschen Kinos am 21. September 2023.

Ausgerüstet mit sämtlichen Waffen, die sie in die Finger bekommen können, und den Fähigkeiten sie auch zu benutzen, sind die Expendables DAS ultimative Verteidigungs-Team. Wenn es um die Rettung der Welt geht, sind sie die letzte Option, wenn alle anderen versagen. Die Söldnertruppe um Barney Ross (Sylvester Stallone) tritt nun an für einen letzten großen Auftrag, bei dem Lee Christmas (Jason Statham) Verantwortung übernehmen muss. An seiner Seite: Jede Menge neuer Teammitglieder mit ausgefallenen Kampf-Stilen und Taktiken. Der Countdown läuft heiß…

Doch jetzt wirklich zur versprochenen Trailerpremiere zu The Expendables 4:

Quelle: Leonine Studios