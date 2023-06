Dune Awakening: Überleben auf Arrakis

Es ist an der Zeit, aufzuwachen, Schläfer! Reibt euch den Sand aus den Augen, denn wir haben spannende Neuigkeiten zu Dune: Awakening.

Art Director Richard Cawte – oder einfach Rich – hat sich seiner Furcht vor Sandwürmern gestellt und uns mit umfangreichen Informationen in die staubigen Tiefen des Entwicklungsprozesses mitgenommen.

Aber wir sind hier nicht auf Tatooine, wo man vor Langeweile vor sich hinvegetiert, nein, hier sind wir auf Arrakis, hier ist alles in Bewegung!

Arrakis

Dune Awakening wird nicht nur von den Originalwerken Frank Herberts oder den aktuellen Kinofilmen inspiriert, sondern auch von realen Locations wie dem Mars, Landschaften in den USA und anderen. Aber auch verschiedene Sci-Fi Filme und Serien dienen hier als Quellen, um eine universellere Sicht auf den Wüstenplaneten und dessen Vegetation für die Entwicklung zu erhalten.

Es soll ein Arrakis geboten werden, das nicht nur riesig ist, sondern auch seinen eigenen Charakter hat. Es soll das Gefühl vermittlen, ein Teil dieser brutalen Welt zu sein, in der Sonnen- und Sandstürme alles verbrennen und zerstören, was ihnen im Weg steht. Sandwürmer verschlingen Fahrzeuge wie Spielzeuge und wir sind mitten drin kaum mehr als ein Körnchen Sand – doch wir werden überleben.

Gameplay

In Dune Awakening werden wir, MMO typisch, als Weltraum Schiffbrüchiger in die Tiefen des Wüstenplaneten geworfen und haben nichts, außer einem Messer aus Schrottmetall. Unsere Überlebensstrategie besteht darin zunächst in feindliche Lager einzudringen und uns mit Gewalt zu holen, was wir zum Überleben brauchen. Alternativ können wir aber auch stehlen oder uns Materialen auf friedlichem Weg suchen.

Spice

Die Voraussetzung hierfür ist natürlich das alles bestimmende Spice und natürlich auf einem Wüstenplaneten Wasser. Denn diese Ressourcen sind der Grund dafür, dass wir uns auf Arrakis diesem Kampf stellen. Der Wettlauf um die Spice Droge und das Lebensspendende Wasser kann also beginnen.

Um diesen Eindruck zu vermitteln, haben sich die Entwickler einiges einfallen lassen. Erosion, Alter und die ständige Präsenz von Hitze und Sonne formen alles auf diesem Planeten. Diese Elemente sind in jedes Detail der Gestaltung eingeflossen. Sowohl die natürliche Umgebung als auch die Architektur sind Zeugen dieser brutalen Umstände.

Wir beginnen also mit dem schieren Überleben in der Wüste und könnte damit enden, zu einer Machtperson aufzusteigen. Dabei ist natürlich auch die Wasserdisziplin ein wichtiger Gameplay Aspekt. Denn wir beginnen damit, nur Wasser für sich selbst zu benötigen. Aber am Ende benötigen wir Wasser in industriellen Mengen, da wir unsere Basis industrialisiert haben können.

Kampf

So werden wir packende Nahkampf, Fernkampf, Boden- und Luftfahrzeugkämpfe erleben können. Hierbei ist die effektive Koordination der verschiedenen Bereiche in einem „Combined Arms“ genannt worden. Also die kluge Kombination all dieser Elemente, was der Schlüssel zum Erfolg auf dem Schlachtfeld sein soll.

Es gibt zudem viele verschiedene Waffentypen aus dem gesamten Dune Universum, basierend auf den Büchern und Filmen. Dazu gehören Lasergewehre, Maula-Pistolen zum verschießen von Giftpfeilen, Schrotflinten, Pelletgewehre, Molekularpistolen bis hin zu Sprengstoffen. Zudem gibt es eine breite Palette an Nahkampfwaffen und alle Arten davin wie Chris-Messer, Kindjals, Kurzschwerter und Degen.

Wir haben aber auch Zugriff auf strategische Waffen wie Sardaukar-Gewehre und lasergesteuerte Bomben, sowie den Ornithopter-Kampf, bei dem man sich in die Lüfte erheben und über das Schlachtfeld fliegen kann. Darüber hinaus haben die Spieler die Möglichkeit, Fähigkeiten aus den großen Schulen des Universums zu erlernen. Zum Beispiel die Fähigkeiten der Mentaten oder der Bene Gesserit und weiteren Vereinigungen.

In den Kampfsituationen spielt natürlich Dune typisch, auch der Holtzman-Schild eine wichtige Rolle. Ein System, das die Spieler zum Nahkampf zwingt, um den Schild langsam zu durchdringen. Doch das Tragen von Schilden hat natürlich auch seine Tücken.

Wir werden also mehr tun als nur zu Fuß durch die Wüste rennen. Verschiedene Fahrzeuge bis hin zu riesigen Panzern, die Spice Ernter, Befestigungsanlagen und auch die ikonischen Ornithopter erwarten uns.

Intrigen

Aber was wäre Dune ohne die bekannten politischen Intrigieren? Unsere Fähigkeiten als Anführer und Taktiker werden auf die Probe gestellt, wenn wir eine eigene Gilde in einer immer komplexer werdenden politischen Landschaft führen müssen. Gilden, Bündnisse, Feindschaften und politische Intrigen spielen eine ebenso grosse Rolle im Gameplay von „Dune Awakening“.

So soll unser Überleben auch von diesen Fähigkeiten direkt abhängen, also Bündnisse zu schmieden und Feinde, egal ob es Spieler sind oder NPC’s, genau zu kennen.

Mit dem „Kanly“ Konzept werden bestimmte Regeln des Engagements festgelegt. Wobei es Bereiche der Spielwelt gibt, in denen Spieler auf verschiedene Weisen interagieren können. Beispielsweise Bereiche in welchen massive Spieler-gegen-Spieler-Kämpfe möglich sind. Oder Bereiche, die dank ständiger Sardaukar Patrouillien sehr sicher und PvP Gefechte deutlich schwieriger und riskanter sind. Wir haben also die Freiheit, uns unseren eigenen Weg zu suchen.

Dabei basiert Dune Awakening auf fünf Säulen: Überleben, Politik und Intrigen, der Erkundung, dem kombinierten Waffensystem und der Anpassung. Es geht also darum, so zu spielen, wie man es möchte. Man kann ein Händler, Kämpfer oder sogar ein Spion sein. Alle diese Elemente sollen in diese Säulen integriert sein, denn die Charakterentwicklung und -anpassung ist ein weiterer Kernaspekt des Spiels.

Phasen des Spiels

Die Reise des Spielers ist in vier große Teile unterteilt: Überleben, Schützen, Expandieren und Kontrollieren.

Überlebensphase: hier kämpft der Spieler gegen den Planeten selbst, klammert sich an das Leben.

Schutzphase: Hat der Spieler einige Dinge gesammelt, möglicherweise eine Basis errichtet, und muss nun sicherstellen, dass niemand anderes sie ihm wegnimmt.

Expansionsphase: Da richtet der Spieler seinen Blick auf die Anderen und möchte möglicherweise deren Besitz an sich reissen.

Kontrollphase: Wenn gewünscht kann der Spieler Teil einer Gilde oder KI Fraktion werden.

Typisch für ein MMO beinhaltet Dune Awakening auch ein ausführliches Handwerks- und Ressourcenmanagementsystem. Die Spieler können Ressourcen wie Wasser und Spice sammeln und diese Ressourcen dann verwenden, um neue Ausrüstung, Waffen, Fahrzeuge und Gebäude zu bauen. Das Handwerkssystem erlaubt es den Spielern auch, ihre Ausrüstung zu verbessern und anzupassen, was ihnen ermöglicht, ihre Spielfiguren weiter zu spezialisieren und zu individualisieren.

Technik

Umgesetzt wird dies mit Houdini, ein prozedurales Generierungstool welches auch für Star Citizen, Horion Zero Dawn, Far Cry und viele andere Schwergewichte verwendet wird.

Damit kann das riesige Territorium Arrakis mit Leben gefüllt werden, ohne dass jeder Stein und jede Düne einzeln modelliert werden muss. Mit diesem Tool können die rauen und trockenen Landschaften von Arrakis nach den Vorstellungen der Entwickler gestalten. Es muss sichergestellt werden, dass jede Umgebung, die wir erkunden, einzigartig ist.

Um das Erlebnis noch immersiver zu machen, ist auch ein dynamisches Wettersystem entwickelt worden. Ob Sandstürme oder Sonnenuntergänge – jede Wetteränderung beeinflusst nicht nur die Optik, sondern auch das Gameplay. So können wir beispielsweise durch einen plötzlich auftauchenden Sandsturm schlechter sehen, oder unsere Vehikel beeinträchtigen. Gleichzeitig bieten sie eine natürliche Deckung vor Feinden. Das Wetter kann euer also Freund oder Feind sein, je nachdem, wie wir es nutzten.

Aber was wäre Arrakis ohne seine legendären Sandwürmer? Diese riesigen Kreaturen sind eine Bedrohung und Herausforderung für jeden, der sich auf Arrakis wagt. Sie werden prozedural generiert und können jederzeit auftauchen, um für zusätzliche Spannung zu sorgen. Aber seid vorsichtig, sie sind nicht leicht zu besiegen. Es braucht kluge Strategien und schnelle Reaktionen, um diesen Ungetümen zu entkommen oder sie gar zu besiegen.

„Dune Awakening“ verpricht ein herausforderndes und faszinierendes Spiel zu werden, das die Spieler in die fesselnde Welt von Dune eintauchen lässt. Es soll fordernd sein und die eigenen Fähigkeiten und taktisches Denken auf die Probe stellen.

Aussichten

„Dune Awakening“ bleibt trotz aller Herausforderungen, der politischen Intrigen, vor allem ein waschechtes Survival MMO-Spiel. Wir werden also stets darum kämpfen, genug Ressourcen zu sammeln,. Unsere Basis und Eirichtungen am Laufen zu halten, unsere Waffen und Ausrüstung zu verbessern und unsere eigene Fraktion zu unterstützen.

Es sind natürlich noch einige Fragen offen. Wie groß sind die Server Kapazitäten, gibt es eigenen Sever, Regelsets, ein Levelsystem, Freischaltungen und vieles mehr.

Aber auch Bereiche wie Item Shops, Monetarisierung und Co. sind bisher noch unklar.

Jedoch haben wir hier mit Funcom bislang keine schlechten Erfahrungen gemacht. Laut der Entwickler steht die Glaubwürdigkeit und Umsetzung des Franchise rund um Dune im Vordergrund. Wir sind gespannt wie sich Dune Awakening entwickeln wird und halten euch hier natürlich auf dem Laufenden!

Bildquelle: FUNCOM