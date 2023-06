Die neue ROCCAT Vulcan II Mini Air

Mit der Vulcan II Mini Air veröffentlicht ROCCAT, die Gaming-Zubehörmarke der Turtle Beach Corporation, nun eine kabellose Ausführung der hervorragenden, kompakten Gaming-Tastatur. Im Portfolio von ROCCAT stellt sie so die erste kabellose Tastatur im 65-%-Format dar.

Die ROCCAT Vulcan II Mini Air im Detail:

Die kompakte Gaming-Tastatur bietet einige besondere Features. Herzstück sind dabei die TITAN II Optical Switches, die eine weiche und schnelle Reaktionszeit liefern. Zur Anbindung an den PC kann man auf die 2,4 GHz Stellar-Wireless-Technologie von ROCCAT zurückgreifen oder einen von drei speziellen Bluetooth-Kanälen nutzen. Als erste Tastatur bietet die Vulcan II Mini Air integrierte Näherungssensoren, sodass sie erkennen kann, ob sich die Nutzenden vor der Tastatur befinden. So ist ein bedarfsgerechtes Ein-/Ausschalten möglich und die Akkulaufzeit kann maximiert werden.

Mit der Vulcan II Mini Air wird die charakteristische, schlanke Formgebung der Serie beibehalten und es kommt auch wieder eine hochwertige Aluminium-Oberplatte zum Einsatz. Ebenso ist auch hier eine AIMO-RGB-Beleuchtung integriert. Weiterhin finden sich zentrale Features der Serie, wie Easy-Shift[+], N-Key-Rollover und Anti-Ghosting auch in der kabellosen Ausführung wieder.

„ROCCATs Vulcan II Mini Air nimmt alles, was PC-Spieler:innen an der kabelgebundenen Version lieben und fügt kabellose Portabilität und eine Näherungssensor-Technologie hinzu, um eine Akkulaufzeit zu bieten, die diese Mini-Tastatur in eine eigene Kategorie stellt“, sagt Jürgen Stark, CEO der Turtle Beach Corporation. „Bei Dauerbetrieb und voller RGB-Beleuchtung bietet sie eine Akkulaufzeit von über 30 Stunden. Wenn sie fünf Stunden am Tag bei deaktivierter RGB-Beleuchtung verwendet wird, kann sie dank ihres Näherungssensors bis zu 750 Stunden lang betrieben werden, bis sie wieder aufgeladen werden muss.“

Weitere Details finden sich bei ROCCAT.

Preis und Verfügbarkeit:

Die ROCCAT Vulcan II Mini Air ist ab dem 19. Juli 2023 zu einem UVP von 179,99 € in den Farben Ash Black und Arctic White verfügbar und kann ab sofort vorbestellt werden.