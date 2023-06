A.X.E. – Tag der Entscheidung 5 – Comic Review

In diesem neuen Marvel-Crossover treffen die unsterblichen Eternals, die nunmehr ebenfalls unsterblichen X-Men und die Avengers aufeinander, nun ist es Zeit für das Finale. Weiter geht es mit unserer Review zu A.X.E. – Tag der Entscheidung 5, dieser Band trägt den Untertitel Wenn das letzte Urteil fällt.

Allgemeines:

„Um das Ende der Welt abzuwenden, sind die Mutanten zu großen Opfern für die Avengers bereit! Doch auch die Mission von Iron Man, Jean Grey, Sersi, Wolverine und Mr. Sinister ist im Kampf gegen die Apokalypse entscheidend. Das große Event-Finale!“

Inhaltsangabe zu A.X.E. – Tag der Entscheidung 5 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke Avengers, X-Men Storyline A.X.E. – Tag der Entscheidung Storys A.X.E.: Judgment Day 6, Omega Zeichner Guiu Vilanova, Valerio Schiti Autor Kieron Gillen Seitenanzahl 68 Preis 7,99 € Veröffentlichung 23.05.2023

Der letzte Band von A.X.E. – Tag der Entscheidung besteht noch einmal aus zwei Storys, entsprechend zwei Originalausgaben. Zum Ende der Ausgabe finden sich zudem noch einige Variant-Cover-Entwürfe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Die Ereignisse überschlagen sich weiter. Zunächst haben die Eternals unter Druig die Mutanten als extreme Abweichung identifiziert, da sie es nun auch geschafft haben den Tod zu überlisten. Es folgten diverse Angriffe auf Krakoa, doch auch einige Eternals halfen bei der Verteidigung. Die Priesterinnen Ajak und Makkari erweckten zusammen mit dem entführten Mr. Sinister und Tony Stark den Celestial, der den Avengers Mountain bildete, wieder zum Leben. Jedoch wollte dieser nun über alle Menschen und Mutanten richten. Gemeinsam gelang es Avengers, X-Men und den verbündeten Eternals Druig zu stoppen und Eros als neuen Prime Eternal einzusetzen. Gemeinsam stellten sie sich nun Progenitor, doch den Mutanten gehen langsam die Mittel zur Wiederbelegung aus und sie müssen Prioritäten setzen. So wählen sie als Anführer für die letzte Schlacht Captain America…

Die finale Schlacht nähert sich ihrem Ende, Tod und Zerstörung auf der Erde sind nicht mehr in Worte zu fassen. Avengers, Eternals und X-Men versuchen so viele Menschen wie möglich in den Städten der Eternals in Sicherheit zu bringen. Durch weitere Aktionen gelingt es ihnen Progenitor abzulenken und eine kleine Gruppe in seinem Inneren nähert sich seinem zentralen Node. Doch der Schüssel zum Sieg liegt nicht darin, ihn zu vernichten, sondern in einem neuen Urteil… Doch was passiert mit all den Toten?

In dieser Abschlussstory werden noch ein paar lose Enden der Geschichte zu einem Abschluss geführt. Die Eternals beginnen ihre Buße gegenüber der Menschheit und auch die neue Religion um Ajak Celestial nimmt Gestalt an.

Charaktere und Erzähler:

Im Mittelpunkt dieser Ausgabe stehen Avengers, Eternals und X-Men, zu viele, um sie alle beim Namen zu nennen. Doch am wichtigsten sind hier sicherlich Captain America, Zuras, Ikaris und noch weitere.

Wie in der vorherigen Ausgabe auch, tritt Progenitor zunächst wieder als Erzähler der Geschichte auf. Am Ende jedoch scheint es Ikaris zu sein.

Fazit:

A.X.E. – Tag der Entscheidung 5 ist ein würdiges Finale. Neben gewaltigen Kämpfen gibt es eine stark erzählte Story, die auch durchaus ein paar Überraschungen mit sich bringt. Es wird hier zudem auch die Grundlage für neue Geschichten geschaffen. Das gesamte A.X.E.-Event sollte man sich als Comic-Fan nicht entgehen lassen.

