Hand aufs Herz: sich die Dinge des täglichen Lebens liefern zu lassen, hat schon was für sich. Spätestens seit Corona wissen wir, dass neben den fleißigen Post- und Paketausfahrern auch Lieferdienste unser aller Leben enorm erleichtern können. Egal ob Pizza, Schnitzel und Elektronik, der Lieferdienst bringts binnen weniger Minuten!

Gut, Schnitzel und Pizza ist ja eh klar. Aber Elektronik? Gut, die Großstädter unter Euch erfreuen sich ja bereits an „Same Day-Lieferungen“ vom Versandriesen, wovon die Landbevölkerung noch nicht einmal zu Träumen wagt. Wer es in Berlin jetzt noch schneller geliefert haben möchte, wird sich über die neue Kooperation von MediaMarkt und Lieferando freuen.

Der PC-Monitor hat sein letztes Flackern getan? Der BluRay-Player versagt den Dienst? Kennen wir ja alle: den allgemeinen Elektronik-Notstand. Was also tun? Bestellen? Och, das dauert ja. Selber los? Puh! Nein, denn jetzt bringt der Lieferdienst das Thai-Futter und auch gleich den neuen Monitor. Jedenfalls, wenn man in Berlin lebt.

Der Lieferdienst hat in einer Pressemitteilung vom gestrigen Tag die neue Partnerschaft mit MediaMarkt bekannt gegeben. Demnach verkürzen sich die Lieferzeit für Elektronikprodukte in Berlin auf gut 35 Minuten. Weiter heißt es in der Erklärung, dass im Rahmen einer Pilotpartnerschaft MediaMarkt dafür ab sofort erste Bestellshops auf dem Onlinemarktplatz eröffnet. Zugleich erweitert Lieferando Express seine Shops um Technik-Bestseller von Deutschlands führendem Elektrofachhändler. Nach der Pressemitteilung umfasst das Sortiment „Produkte des kurzfristigen Bedarfs, die Lieferando innerhalb des Berliner Rings auch außerhalb üblicher Ladenöffnungszeiten ausliefert, von 8:00 bis 23:45 Uhr“.

Nachdem es ausdrücklich „Pilotprojekt“ heißt, ist eine Ausweitung auf weitere Großstädte also vermutlich nicht ausgeschlossen.

Kleingeräte

Unter den Begriff „Produkte des kurzfristigen Bedarfs“ fallen laut takeaway.com Kleingeräte und Zubehör, welches oft spontan benötigt wird. „Von Smartphone- und Computerequipment über Audio- und Home Entertainment-Gadgets bis hin zu kompakten Markengeräten für die Küche oder das Bad.“

Ob man das braucht, muss jeder selbst entscheiden. Es gibt mit Sicherheit Kunden, die über diese Erweiterung des Services froh sind.

Quelle: takeaway.com

