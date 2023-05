Discord Username – Braucht Ihr bald einen Neuen?

Euer Discord Username könnte sich bald für immer ändern. Laut eines Blog-Beitrags updatet die Plattform ihr Benutzernamen-System. Was Ihr jetzt wissen müsst.

Vielleicht ist es Euch schon einmal aufgefallen: Euer Discord Username endet mit einem # und 4 Ziffern. Dem sogenannten Diskriminator oder Unterscheidungszeichen. Das führt zu Namen wie g2gLeser#1234. Discord hatte Diskriminatoren 2015 eingeführt, um Benutzer mit gleichem Namen eindeutig identifizieren zu können.

So verändert sich der Discord Username

Um es Euch von nun an zu erleichtern „Freunde zu identifizieren und sich mit ihnen zu verbinden“, wird der Diskriminator abgeschafft. Stattdessen wird es bald nur noch einzigartige Benutzernamen geben. Diese beginnen dann immer mit einem @. Also zum Beispiel @g2gLeser. Dieses Format kennt man schon von Twitter.

Natürlich hat diese Umstellung Folgen. Habt Ihr einen Benutzernamen, den auch viele andere User verwenden? Dann müsst Ihr Euch wahrscheinlich einen neuen Namen überlegen. Denn wer den Namen behalten darf, hängt vom Datum der Registrierung auf der Plattform ab. Priorität erhalten dabei die User, die schon am längsten mit dabei sind.

Username vs. Anzeigename

Neben dem Usernamen werdet Ihr Euch in Zukunft noch einen Anzeigenamen zulegen können bzw. müssen. Die beiden Namen sind dabei völlig unabhängig voneinander. Der Username wird für Freundschaftsanfragen und zum Hinzufügen auf Servern verwendet. Der Anzeigename ist dagegen die Art, wie Ihr an den meisten Stellen in Discord auftaucht. Er steht über Euren Posts, in DMs und taucht auf Servern auf.

Wann kommt die Umstellung

Laut Discord wird die Umstellung schrittweise in den nächsten Wochen geschehen. Ihr müsst allerdings zunächst nicht selber aktiv werden. Wenn es soweit ist, erhaltet Ihr eine Benachrichtigung in der Discord-App. Auch hier gilt: Je länger Ihr schon registriert seid, desto früher bekommt Ihr die Benachrichtigung. Nach einem Klick werdet Ihr dann Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess geleitet.

Welche Namen erlaubt sind, welche Zeichen Ihr verwenden dürft und alle weiteren Einzelheiten könnt Ihr direkt auf der Discord Website lesen.