Star Citizen Alpha 3.18.1 und 3.18.2: Kompletter Wipe!

Der Hersteller von Star Citizen, Cloud Imperium Games (CIG), hat angekündigt, dass es mit Star Citizen Alpha 3.18.1 und Alpha 3.18.2 einen Wipe geben muss. Aber bereits mit Release des Major Patches Alpha 3.18 wurden die Spielerdaten zurückgesetzt. Einen neuen Wipe sollte es nicht mehr geben. Und jetzt kommen gleich zwei davon. Was ist da also los? Und: was ist ein Wipe? Und warum ist das notwendig?

Was ist ein Wipe?

Der Begriff „Wipe“ kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie „wischen“ oder „putzen“. Im Zusammenhang mit MMORPG-Spielern kann es das komplette Auslöschen einer Spielergruppe bedeuten. Im Kontext von Star Citizen bedeutet es derzeit aber eher das Zurücksetzen der Datenbanken. Das bedeutet, dass alle Fortschritte des Spielers, Ressourcen, Ingame-Credits, im Spiel erworbene Waffen und Raumschiffe verschwunden sind. Lediglich die im Account verankerten Schiffe, Gegenstände und Credits bleiben erhalten.

Was wird gelöscht?

Ein Wipe betrifft nicht immer alles im Spiel erworbene. Je nach Art des Wipes setzt CIG unter anderem folgende Daten in Star Citizen teilweise oder vollständig zurück:

die im Spiel verdienten „aUEC“ (Ingame-Währung),

im Spiel gekaufte Schiffe und Komponenten, Waffen, Munition und Ausrüstung,

die Reputationspunkte und somit das Ansehen bei NPC-Organisationen im Spiel und

den Kriminialitätsstatus („Crime Stat“).

Außerdem müssen die Spieler natürlich ihren Charakter neu individualisieren und ihren Hauptwohnsitz (Spawnpunkt) wählen.

Umfang eines Wipes

Der Umfang des Wipes hängt davon ab, ob es sich nur um eine Datenbankbereinigung handelt oder ob ein kompletter Reset durchgeführt werden muss:

Eine Bereinigung ist nach jedem Patch notwendig. Dabei werden Fehler beseitigt, die im laufenden Betrieb in jeder Datenbank auftreten. Im Rahmen dieser Datenbankpflege bleiben die Spielerdaten häufig unangetastet. Der von Citizens gefürchtete „Wipe“ findet also nicht statt. Anders sieht es aus, wenn Fehler im Programmcode gefunden werden. Dies kann bei einem Exploit der Fall sein. Beispielsweise verbleiben Waren nach dem Verkauf auf dem Schiff, so dass Spieler praktisch unbegrenzt aUEC erhalten können. Ein solches Ungleichgewicht wird dann durch einen partiellen Wipe behoben.

Unter bestimmten Umständen betrifft ein Wipe also nur einzelne Datensätze, wie die Menge an aUEC. Ein kompletter Reset muss durchgeführt werden, wenn sich grundlegende System- und Kommunikationsstrukturen des Backends ändern oder neu hinzukommen.