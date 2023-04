Entwicklerstudio Milestone hat den Ankündigungstrailer zu Ride 5 veröffentlicht. Das virtuelle Biker-Paradies verspricht authentischen Fahrspaß und darüber hinaus noch viel mehr.

Ab dem 24. August 2023 dürfen Motorrad-Enthusiasten die Motoren auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (via Steam und Epic Games Store) starten.

Neu in der Serie ist ein umfassender Karrieremodus. Eine Rangliste zeigt den Fortschritt in den vier Haupt-Rennpaketen der Karriere an, die verschiedene Events beinhalten. Im Karrieremodus stehen Euch zehn Rivalen gegenüber. Erreicht die Spitze der Rangliste und spielt außerdem die sekundären Herausforderungen der Karriere. Insgesamt erwarten Euch über 200 spielbare Ereignisse.

Abgesehen von der Karriere unterstützen Endurance-Rennen nun Speicher- und Rückspulfunktionen, um mehr Kontrolle und Flexibilität über die Spielsitzung zu gewährleisten. In den Spielmodi Einzelrennen und Zeitfahren könnt Ihr Euren Fahrstil verfeinern und Euch ferner mit den verschiedenen Motorradkategorien vertraut machen.

Laut der Pressemitteilung sollen die „technologischen Verbesserungen das Potenzial der New-Gen-Konsolen und der Top-PC-Konfigurationen voll ausschöpfen„. Versprochen wird „ein neues, atemberaubendes Maß an Realismus und lebensechten Erfahrungen“ und die „authentischste und aufregendste Rennsimulation aller Zeiten“.

Ebenfalls neu im Franchise ist das implementierte dynamische Wettersystem, welches in Echtzeit die Strecken- und Lufttemperatur berechnet. Hierdurch wird ein realistischer Wetterwechsel während der Rennen generiert und dem Rennerlebnis eine strategische Dimension hinzugefügt.

Ebenfalls neu ist das geänderte Himmelssystem. Zu sehen bekommt Ihr künftig volumetrische 3D-Wolken, für ein realistischeres visuelles Ergebnis. Die bislang veröffentlichten Screenshots sind jedenfalls recht eindrucksvoll.

Die technologischen Verbesserungen wirken sich auch auf die Motorradphysik aus. Von der Interaktion zwischen Fahrer und Motorrad bis hin zu unterschiedlichen Schräglagengeschwindigkeiten für jede Motorradkategorie.

Split-Screen und Cross-Play

In Ride 5 dürfen sich Biker außerdem auf ein verbessertes Multiplayer-Erlebnis freuen. Online wird es möglich sein, Cross-Play-Lobbys sowohl auf der Konsole (PlayStation 5 vs. Xbox Series X / S) als auch auf dem PC (Steam vs. Epic Games Store) beizutreten. Auch der Wunsch der Community, den Split-Screen wieder zurückzubringen, wurde erhört. Einem gepflegten Rennen gegen Freunde auf dem heimischen Sofa, steht also nichts im Weg.

Doch jetzt erst schaut Euch doch einfach den Ankündigungstrailer zu Ride 5 in Ruhe an:

Mehr Informationen findet Ihr außerdem auf der offiziellen Webseite von Ride 5.

Quelle: PM Plaion

