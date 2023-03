Entwicklerstudio Team Ninja und Publisher Koei Tecmo haben bereits vergangene Woche den Launch-Trailer Wo Long: Fallen Dynasty veröffentlicht.

Ihr könnt somit kurz vor Release am 3. März 2023 einen kleinen Blick in das alte China werfen. Genauer gesagt in das alte China das Han Dynastie im Jah 184 n. Chr. Das Land steht einigen schier unbezwingbaren Feinden gegenüber: Dämonen fallen über die Bevölkerung her. Als namensloser Soldat mit Eurem Schwert, ein wenig Magie und erlernten Kampfkünsten, gilt es die dämonischen Horden zurückzuschlagen.

Ihr könnt die finale Demo bereits auf Steam ausprobieren. Die neu veröffentlichte finale Demo verfügt über zwei Stages vom Anfang des Spiels (Kapitel 1: Dorf des Unheils und Kapitel 2: Zwei große Helden). Beide Kapitel zeigen die spannenden und intensiven Kämpfe in einer von Dämonen heimgesuchten Fantasy-Version der Drei Reiche.

In der Demo ist übrigens auch der Online-Mehrspielermodus bereits verfügbar. Durch die Übertragung des Spielstands, wenn man die erste Stage der Demo durchgespielt hat, in das Hauptspiel, erhält man zum Launch des Spieles ferner die In-Game-Belohnung Helm des geduckten Drachen.

Wer das Spiel bis zum 16. März entweder als physische oder digitale Version erwirbt, bekommt die besondere „Baihu-Rüstung“ als Bonus. Wer bereits jetzt die digigale Version vorbestellt, kann sich über den Frühkaufbonus und zusätzlich über die „Zhuque-Rüstung“ freuen.

Sammler dürfen sich außerdem über eine limitierte SteelBook-Version freuen. Enthalten sind, neben einer exklusiven Sammlerhülle, auch die Bonus-DLC-Gegenstände „Krone von Zhurong“ und „Krone von Gonggong“.

Weitere Informationen zu Wo Long: Fallen Dynasty finden sich auf der offiziellen Website.

Den Launch-Trailer zu Wo Long: Fallen Dynasty könnt Ihr Euch natürlich auch hier anschauen:

Wo Long: Fallen Dynasty erscheint am 3. März 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One.

