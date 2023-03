Bereits Ende letzten Jahres wurden die neuen USK-Logos mit Hinweisbox vorgestellt. Mit dem nun veröffentlichten Remake von Resident Evil 4, gibt es jetzt auch das erste Spiel mit dieser neuen Kennzeichnung im Handel.

Hierzu hat die USK via Twitter selbst ein Bild veröffentlicht:

An der grundlegenden Kennzeichnung hat sich dabei übrigens nichts geändert. Die neuen Hinweisboxen befinden sich künftig auf der Rückseite der Spielehüllen. Sie geben nun zusätzliche Hinweise über allerlei Besonderheiten des jeweiligen Spiels.

Eltern, aber auch die Spieler selbst, erhalten hierdurch wichtige Informationen zum Spielinhalt. Eingeschlossen sind u. a. auch In-Game-Käufe, Handlungsdruck oder auch Comic-Gewalt. Die bisherigen sonstigen Jugendschutzkriterien, wie Gewalt, Alkohol- und Drogenkonsum sind natürlich ebenfalls enthalten und präzisiert.

„Die Umsetzung des novellierten Jugendschutzgesetzes in die Praxis war eine der größten Änderungen in der bisherigen Geschichte der USK als Prüfinstitution. Die Anpassungen sind ein wichtiger Pfeiler für einen ganzheitlichen und in die Zukunft gerichteten Kinder- und Jugendmedienschutz“ sagt Elisabeth Secker, USK-Geschäftsführerin. „Besonders hilfreich im Entstehungsprozess war die Beteiligung der Zielgruppen von Kindern und Jugendlichen, Eltern sowie pädagogischen Fachkräften, deren Erkenntnisse in die konkrete Ausgestaltung der Zusatzhinweise eingeflossen sind.“

Hierbei setzt die USK gemeinsam mit den für die gesetzlichen Altersfreigaben verantwortlichen Obersten Landesjugendbehörden das novellierte Jugendschutzgesetz von Mai 2021 um.

Quelle: USK

Mehr News rund um Euer liebstes Hobby findet Ihr außerdem hier.