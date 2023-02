X Leben und X Tode von Wolverine 2 – Comic Review

X Leben und X Tode von Wolverine ist ein kurzes Comic-Event, in dem Logan sowohl in der Vergangenheit, als auch in der Zukunft eine wichtige Person vor dem Tod bewahren muss. In diesem packenden Wettkampf um die Zeit gibt es nur zwei sichere Dinge, den Tod und das Überleben von Wolverine. Schauen wir uns mit X Leben und X Tode von Wolverine 2 den zweiten der beiden Bände genauer an.

Allgemeines:

„Wer beschützt die Gegenwart, während Wolverine die Vergangenheit bewahrt? Laura Kinney, Daken und Scout betreten die Bühne, als die dunkle Seite von Logans Rettungsmission zutage tritt und ein ganz neues Licht auf Krakoa wirft. Die Insel der Mutanten gerät ins Fadenkreuz einer alles zerstörenden Kraft. Schlägt die letzte Stunde für Xaviers Traum?

Der Vorbote zu kommenden X-Men-Serien!“

Inhaltsangabe zu X Leben und X Tode von Wolverine 2 (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke X-Men Storys X Deaths of Wolverine (2021) 3–5, X Lives of Wolverine (2021) 4–5 zentrale Charaktere Daken, Laura Kinney, Wolverine Zeichner Federico Vicentini, RB Silva, Stefano Caselli Autor Benjamin Percy Seitenanzahl 156 Preis 19,00 € Veröffentlichung 18.11.2022

Im Original ist die Geschichte unter dem Titel X Deaths of Wolverine und X Lives of Wolverine in getrennten Comics erschienen. Bei uns erscheint ein zweiteiliger Sammelband, der die Geschichte zusammenhängend erzählt. Die zweite Ausgabe umfasst dabei die Bände 3-5 von X Tode von Wolverine und 4-5 von X Leben von Wolverine. Die einzelnen Kapitel tragen keine gesonderten Titel, sondern werden nur als Kapitel 6-10 benannt.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte enthalten Hinweise auf die Handlung, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Wir zeigen dabei einige zentrale Ereignisse der Story auf, um zu betrachten, welchen Einfluss diese auf die Erzählweise und Geschichte haben.

Kaum jemand kann auf ein derart langes Leben zurückblicken, wie Wolverine. Denn er kämpfte bereits im Ersten Weltkrieg. Sein ganzes Leben über standen Schmerz und Verlust stark im Mittelpunkt, denn er überlebte viele seiner Mitmenschen.

Nachdem Omega Red ausgestattet mit einem Peilsender, von dem er nichts wusste, gemeinsam mit X-Force auf eine Probemission ging, wurde er direkt von Mikhail Rasputin abgefangen. Dieser erzählte ihm die Wahrheit über sein Leben auf Krakoa und rekrutierte ihn so für seine Pläne. Mithilfe des Cerebro-Schwertes schickte er Omega Red so zurück in die Vergangenheit, wo er in die Geister anderer eindrang und dabei das Ziel verfolgte, die Vorfahren von Professor X zu töten, um so die Geschichte der Mutanten zu verändern. Jean Grey und Professor X schickten ihm Wolverine hinterher, der dabei an verschiedene Stationen seines turbulenten Lebens zurückkehrte. Doch werden sie es schaffen, Omega Red aufzuhalten? Währenddessen befindet sich Moira MacTaggert auf der Flucht vor der Regierung, den Mutanten und etwas, das wie Wolverine aussieht. Doch nach dem Verlust ihrer Wiedergeburtskräfte und einer Krebserkrankung stehen ihre Chancen sehr schlecht…

Kapitel 6:

Da Wolverine in der Vergangenheit unterwegs ist, braucht Professor X wen, um den Wolverine aus der Zukunft zu stoppen. Wer wäre da besser geeignet als ein Wolverine und so schickt er Laura, Scout und Daken los um ihn aufzuhalten. Doch Wolverine berichtet ihnen schließlich von der bevorstehenden Zukunft. Währenddessen gelingt es Moira Arnab Chakladar in eine Falle zu lotsen und sie überzeugt ihn davon, dass die Mutanten aufgehalten werden müssen.

Besonders die Geschichte um den Wolverine aus der Zukunft entwickelt sich plötzlich in eine andere Richtung, denn bislang wirkte er mehr, wie eine außer Kontrolle geratene Killer-Maschine. Beide Handlungsstränge werden so spannend fortgeführt.

Kapitel 7:

Wir springen wieder durch verschiedene Stationen in Wolverines Leben. Im Zweiten Weltkrieg übernimmt Omega Red einen japanischen Piloten, der den Flugzeugträger attackiert, auf dem der Vater von Xavier dient. Auch im kolumbianischen Dschungel geht es weiter, hier hat Omega Red sogar die Kontrolle von Wolverine übernommen und zurzeit als Wolverine sein Adamantium-Skelett erhalten hat, übernimmt Omega Red Dr. Cornelius. Zum Ende gelingt es allerdings Mikhail Rasputin in Wolverines Körper der Gegenwart einzudringen…

Auch hier erleben wir wieder viele Sprünge durch die Zeit, dank der sehr unterschiedlichen Orte kann man diese jedoch sehr gut auseinander halten. Allerdings weiß man stellenweise nicht mehr, was wirklich geschehen ist und was durch den Eingriff in die Zeitlinie geschieht.

Kapitel 8:

Zu Beginn dieses Kapitels klärt sich etwas mehr auf, warum eine Version von Logan aus der Zukunft in die Gegenwart gereist ist, um Moira aufzuhalten. Gemeinsam mit Daken, Scout und Laura gelingt es ihm ihr auf die Schliche zu kommen und so stellt er sie schließlich auf Krakoa. Doch etwas übernimmt dabei die Kontrolle über Wolverines Körper…

Einige Unklarheiten aus den vorherigen Kapiteln klären sich langsam auf und man kann nun die Motive des Wolverines aus der Zukunft viel besser nachvollziehen.

Kapitel 9:

Wolverine gelingt es, mit der Hilfe von Charles und Jean Omega Red aus seinen Gedanken zu vertreiben und sogar herauszufinden, wo er sich versteckt. So kommt es endlich zu dem erwarteten Showdown, dem Kampf von Wolverine gegen Omega Red in der Gegenwart. Doch Mikhail Rasputin schafft es zu entkommen…

Einer der beiden Handlungsstränge findet in diesem Kapitel ein zumindest vorläufiges Ende. Mit der Flucht von Mikhail Rasputin und seinen Plänen für ein neues Russland wird jedoch direkt die Basis für weitere Geschichten geschaffen.

Kapitel 10:

Nun wartet der zweite Showdown auf uns. Die Wolverines kämpfen gegen den Omega Wolverine aus der Zukunft, dessen Körper von der Phalanx kontrolliert wird. Eine Art biologische Malware, die in das Netzwerk der Mutanten eindringen will. Doch auch hier wird es am Ende Logan sein, der wieder einmal das Schicksal der Welt wandelt. Zum Ende des Kapitels wird auch hier die Grundlage für eine Fortführung der Geschichte geschaffen, den Moira hatte noch einen Plan in der Hinterhand…

Dem abschließenden Kapitel gelingt es, die Storyline zu einem furiosen Ende zu bringen, dabei aber auch zeitgleich eine Spannung zu schüren, wie sich Moiras Pläne weiter entwickeln werden.

Charaktere und Erzähler:

Im Mittelpunkt dieser Comic-Serie steht natürlich vor allem Wolverine. Aber neben ihm haben Moira MacTaggert und Professor X sicherlich die wichtigsten Rollen inne. Auf der Seite von Krakoa sollte man natürlich auch noch Jean Grey erwähnen, die Wolverines Reise durch die Zeit erst ermöglicht. Auf der gegnerischen Seite gibt es natürlich einen zentralen Charakter mit Omega Red.

Große Teile der Geschichte werden aus Wolverines-Gedankensicht erzählt, des gegenwärtigen und zukünftigen, was besonders gut seine innere Zerrissenheit und die Auswirkungen der Zeitreisen widerspiegelt. Aber auch bei Moiras Anteil an der Geschichte kommt die Sicht aus ihren Gedanken zum Einsatz.

Fazit:

X Leben und X Tode von Wolverine 2 setzt die spannenden und durchaus belastende Geschichte rund um den nahezu unsterblichen Mutanten fort und führt sie zu einem großen Finale. Die Geschichte spielt viel mit Wolverines langem Leben und den damit verbundenen Erlebnissen und deren Folge. Durch die Zeitsprünge wird die Geschichte zwischenzeitlich etwas unübersichtlich, es werden aber alle offenen Fragen nach und nach geklärt.

Eine wirklich hervorragende Comic-Reihe rund um das einzigartige Leben von Wolverine.

