Prison Tycoon ab sofort auch auf Konsole

Und schon wieder eine Konsolen-Veröffentlichung einer PC-Simulation. Bereits gestern ist Prison Tycoon: Under New Management von Ziggurat Games für PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Die Nintendo Switch-Version folgt am kommenden Freitag.

Die Welt der Simulationen ist tatsächlich faszinierend. Irgendwie scheint es kaum einen Lebensbereich zu geben, der nicht auch als Simulation existiert. Prison Tycoon ist jedenfalls nicht als „Insassen-Simulation“ angelegt, sondern als klassisches Management-Game.

Ihr könnt also quasi „das Gefängnis Eurer Träume“ errichten. Vom Entwurf, über Bau und Wartung einer modernen JVA bis hin zum Errichten eines funktionierenden Rehabilitationssystems. Gleichzeitig darf aber auch nicht die notwendige Sicherheit vernachlässigt werden und außerdem müssen sowohl Insassen als auch Personal bei Laune gehalten werden. Kurzum: es gibt viel zu tun.

Features

Rehabilitieren und freilassen: Bewerten Sie Insassen und stellen Sie dann die Therapien bereit, die bei der Rehabilitation helfen

Fünf unterschiedliche Umgebungen: Wählen Sie aus Tropen-, Tundra-, Taiga-, Sumpf- oder Wüstenbiom, jedes mit seinen eigenen Umweltherausforderungen

Bauen Sie nach Ihren eigenen Plänen: Entwerfen Sie jeden Raum, Weg, Kontrollpunkt, Büro und Zellenblock

Stellen Sie Experten ein: Bewerten und stellen Sie Mitarbeiter ein, die 12 verschiedene Rollen beim Betrieb und der Wartung Ihrer Einrichtung übernehmen

Sichern und schützen: Behalten Sie eine sichere Einrichtung mit Wachen, Kameras, Wachtürmen und Kontrollpunkten bei

Erstellen Sie Ihre eigene Vision: Der Kreativmodus ermöglicht es Spielern, ihre Gefängnisse mit unbegrenztem Geld an das maximale Potenzial anzupassen

Prison Tycoon: Under New Management is weiterhin auf PC via Steam und neu für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Ab Freitag, 10.02.2023 außerdem auch für die Nintendo Switch.

Mehr Infos findet Ihr auf der offiziellen Homepage.

Quelle: Pressemitteilung Ziggurat Interactive

