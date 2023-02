Ozzy Osbourne und das PlayStation VR2

Morgen ist es dann endlich so weit und das VR2 kommt in den Handel. Doch bevor die Gamer in virtuelle Welten abtauchen, testet Altrocker Ozzy Osbourne im neu veröffentlichten Werbevideo das PlayStation VR2.

Die Flucht in die virtuelle Realität scheint dem 74-jährigen offensichtlich zu gefallen, trotz meckernder Ehefrau Sharon (oder gerade deshalb?!).

Ein wenig Gameplay aus Horizon Call of the Mountain gibt es dann auch noch zu sehen. Den Spieler erwarten wohl jede Menge eindrucksvoller Kreaturen und auch Ozzy Osbourne zeigt sich vom PlayStation VR2 beeindruckt. Doch seht Euch einfach selbst das Video an:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Spieler jedenfalls müssen sich noch bis morgen gedulden bis sie das VR2 selbst in Händen halten können.

Das VR2 kann direkt vom Start neben neuentwickelten Spielen, wie Horizon Call of the Mountain, auch auf eine ansehnliche Menge bereits für PC-VR-Headsets und Oculus veröffentlichte Games zurückgreifen. Da sollte dann doch für jeden etwas dabei sein. Allerdings müssen einige bereits für ein anderes System erworbene Spiele durchaus auch nochmals gekauft werden. Immerhin wurden auch Free-to-Play-Titel angekündigt, wenngleich sich die meisten Spieler mit dem VR2 vermutlich erst einmal mit Horizon Call of the Mountain beschäftigen dürften. So dürfte das Bundle, bestehend aus VR2 und dem Spiel, bei den meisten Käufern im Warenkorb landen.

Quelle: PlayStation