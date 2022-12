Von Sony wurde jetzt bekannt gegeben, dass die PlayStation VR2 Vorstellung auf der CES 2023 erfolgen wird.

Sony wird bei der Consumer Electronics Show (CES) dabei sein und u. a. das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 vorstellen. Die Präsentation erfolgt im Rahmen einer offiziellen Pressekonferenz, die Ihr hier am 4. Januar 2023, 17:00 Uhr Ortszeit live mitverfolgen könnt:

Haken: Die Pressekonferenz findet aufgrund der Zeitverschiebung bei uns erst am 5. Januar 2023 um 2:00 Uhr nachts statt. Jedoch ist das Video auch zu einem späteren Zeitpunkt noch anzuschauen. Also könnt Ihr das ganz entspannt noch nachholen.

Wie erst kürzlich berichtet verfügt die VR2 über den innovativen DualSense-Controller. Weiter dürften auch das 4K-OLED-Panel und die beiden Displays mit einer Auflösung von jeweils 2.000 × 2.040 Bildpunkten punkten.

Zur offiziellen Markteinführung am 22. Februar 2023 wurden bereits einige abwechslungsreiche Titel angekündigt. Hierunter Titel wie z. B. „No Man’s Sky“, „Resident Evil: Village“, „Fantavision 202X“, „After the Fall“ oder auch „Cities VR: Enhanced Edition“.

Die PlayStation VR2 erscheint am 22. Februar 2023 für 599,99 €. Im Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“ verteuert sich die VR2 auf 649,99 Euro. Die Vorbestellungsphase ist bereits gestartet. Dann freuen wir uns also auf Anfang Januar und auf die PlayStation VR2 Vorstellung auf der CES 2023.

Quelle: Sony