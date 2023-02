Noctua präsentiert das NA-FG1 Lüftergitter mit Push-Pin-Montage

Noctua präsentiert mit dem NA-FG1 ein Premium-Lüftergitter, das sowohl mit Schrauben als auch mit einem werkzeuglosen Push-Pin-Montagesystem verbaut werden kann. Erhältlich sind die Lüftergitter in allen üblichen Baugrößen.

Das Noctua NA-FG1 im Detail:

Das Lüftergitter wurde so geformt, dass es in der Lage ist, Ansauggeräusche und Performance-Verluste zu minimieren und gleichzeitig den Lüfter zu schützen. Flache Lüftergitter mit scharfen Kanten erzeugen in der Strömung Turbulenzen. So wird zum einen der Luftstrom des Lüfters reduziert und zum anderen auch ein störendes Geräusch erzeugt. Durch die abgesetzte Form mit runden Kanten werden diese Effekte so gering wie möglich gehalten. Farblich ist das Lüftergitter mattschwarz gehalten und zeigt mittig in Weiß abgesetzt das Logo von Noctua. Erhältlich ist das Lüftergitter in den Baugrößen: 40, 50, 60, 70, 80, 92, 120, 140 und 200 mm.

Das werkzeuglose Push-Pin-Montagesystem vereinfacht die Installation erheblich, besonders dann, wenn bereits Lüfter im System verbaut sind. Der Abstand zwischen Lüfter und Gitter wird so um 5 mm erhöht, was bei internen Tests dazu führte, dass der Leistungsverlust von 3 % auf 2 % sank und die Erhöhung des Geräuschniveaus von 1,2 dB(A) auf 0,6 dB(A) gesenkt wurde.

Preise und Verfügbarkeit:

Das Noctua NA-FG1 Lüftergitter ist ab sofort in Sets zu je zwei oder fünf Stück erhältlich. Je nach Baugröße beträgt der UVP der 2er-Sets 12,90 € bis 19,90 € und in Fall der 5er-Sets zwischen 19,90 € und 29,90 €.