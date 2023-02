Doggy Style – demnächst im Kino

Mit der Komödie Doggy Style kommt ein etwas anderer Hunde-Film demnächst in die Kinos. Die Typen, die 21 Jump Street gemacht haben und das Studio von Ted bringen die schmuddelig-schwarzhumorige Komödie Doggy Style.

Es heißt ja, der Hund sei der beste Freund des Menschen. Aber was ist eigentlich, wenn dieser Mensch ein richtiger Dreckskerl ist? In der schrägen und ganz bestimmt nicht jugendfreien Komödie beschließt der verstoßene Hund Reggie, seinem fiesen Ex-Besitzer kräftig das Fell über die Ohren zu ziehen.

Zum Film

Eines Tages wird Reggie, ein naiver, aber gnadenlos optimistischer Border Terrier, von seinem hinterhältigen Besitzer Doug ausgesetzt. Zunächst ist sich Reggie sicher, dass sein geliebtes Herrchen ihn niemals absichtlich im Stich lassen würde. Doch dann trifft der verlassene Vierbeiner auf den ungehobelten Boston Terrier Bug. Der freiheitsliebende Streuner ist überzeugt, dass Hundebesitzer allesamt Schwachköpfe sind. Allmählich erkennt Reggie, dass er in einer toxischen Beziehung zu Doug gefangen war – und beginnt ihn als den herzlosen Widerling zu sehen, der er ist.

Reggie und Bug sind fest entschlossen, sich zu rächen. Unterstützung erhalten sie von Bugs Freunden: Da ist zum einen die clevere Australian-Shepherd-Hündin Maggie, die von ihrem Besitzer kurzerhand durch ein neues Hundebaby ersetzt wurde, zum anderen die ängstliche Dogge Hunter, die durch ihre Arbeit als Therapiehund extrem unter Stress steht. Gemeinsam stürzen sich die Streuner in ein turbulentes Abenteuer, um es Doug so richtig heimzuzahlen. Und diese Hunde wollen nicht nur spielen!

Doggy Style ist eine bissige Parodie auf all die Hundefilme, die wir kennen und lieben. Die urkomische Live-Action-Komödie für Erwachsene beschäftigt sich mit der Bedeutsamkeit großer Freundschaften – und nicht zuletzt mit den unerwarteten Freuden, die Sex mit Möbelstücken mit sich bringt.

Regie führte Josh Greenbaum (Barb and Star Go to Vista Del Mar), das Drehbuch stammt von Dan Perrault (Players, American Vandal).

Produziert wurde der Film von Erik Feig (Ich. Bin. So. Glücklich., Cha Cha Real Smooth), Gründer und CEO des Medienunternehmens Picturestart. Ebenfalls als Produzenten beteiligt waren Louis Leterrier (Regisseur von Fast X, Kampf der Titanen), Dan Perrault, Phil Lord und Chris Miller (Spider-Man: A New Universe, The Lego Movie 2), Gesellschafter der Produktionsfirma Lord Miller, sowie deren Präsident Aditya Sood (Der Marsianer: Rettet Mark Watney, Cocaine Bear). Ausführende Produzentinnen des Films waren Jessica Switch, Nikki Baida und Julia Hammer.

Den ganzen Film gibt es ab dem 8. Juni 2023 im Kino. Den deutschen Trailer gibt es hier:

Quelle: Universal Pictures International Germany

