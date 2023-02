Creative Sound Blaster X5 – Bringt audiophile Kopfhörer zum Erklingen

Creative Technology präsentiert mit der Sound Blaster X5 einen neuen USB-DAC, der sich insbesondere an anspruchsvolle Musikliebhaber richtet. Die Kombination aus erstklassigen Komponenten, bahnbrechender Audiotechnologie und umfassenden Anschlussmöglichkeiten in einem kleinen Gehäuse sorgt so für makelloses Audio.

Die Sound Blaster X5 im Detail:

Als erste Sound Blaster bietet die X5 ein Dual-DAC-Design, zwei Cirrus Logic CS43198 DACs liefern eine hochauflösende, verlustfreie Wiedergabe in 32 Bit/384 Hz über PCM und dazu einen hohen Dynamikbereich von bis zu 130 dB DNR. Darüber hinaus können die DACs auch die High-Fidelity-Audioformate DoP128 und DSD256 dekodieren. Ein Oversampling-Multi-Bit-Modulator entfernt Audioverzerrungen nahezu vollständig und ermöglicht so eine sehr niedrige Total Harmonic Distortion (THD) von 0,00018 %. Die diskrete Xamp-Kopfhörer-Bi-Verstärkungstechnologie erhält hier ein Design-Upgrade, sodass zusammen mit einem Dual-DAC- und Dual-Xamp-Konfiguration ein vollsymmetrischer Kopfhörerausgang entsteht. Durch die zwei dedizierten Xamp-Schaltkreise werden der linke und rechte Kopfhörerkanal getrennt und isoliert über die gesamte Verstärkerkette verarbeitet. Interferenzen, Rauschen und Übersprechen werden so eliminiert.

Es können sowohl hochwertige Studiokopfhörer mit einer Impedanz von bis zu 600 Ohm, anspruchsvolle planar-magnetische Kopfhörer, als auch In-Ear-Monitore mit einer Impedanz von 1 Ohm zuverlässig versorgt werden.

Mittels der Creative App können über einen 10-Band-Equalizer individuelle Anpassungen vorgenommen werden. Tools, wie die Acoustic Engine-Effekte (Surround, Crystalizer, Bass, Dialog+) oder Crystal Voice sind hier natürlich auch verfügbar. Auch Gaming-Features, wie der Scout-Modus, sind vorhanden. Wiedergabe und Aufnahme mit geringen Latenzen wird über ASIO 2.2 möglich.

Auch mit Blick auf die Konnektivität ist die Sound Blaster X5 umfangreich ausgestattet. Es stehen Zwei-Wege-RCA- und optische TOSLINK-Anschlüsse, ein praktischer USB-C-Audio- und Stromanschluss sowie ein 3,5-mm-Mikrofoneingang zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es noch einen 4,4-mm-Anschluss für symmetrische Kopfhörer in Studioqualität und einen 3,5-mm-Anschluss für reguläre Kopfhörer. Alle 3 Anschlüsse sind vergoldet, um eine bestmögliche Verbindung zu ermöglichen. Ein Bluetooth 5.0-Empfänger und USB-A-Host-Port für den Abschluss von drahtlosen Audiosendern sowie externer USB-Audiogeräte ist auch vorhanden.

Preis und Verfügbarkeit:

Die Creative Sound Blaster X5 ist ab sofort zu einem UVP von 309,99 € erhältlich.