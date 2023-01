Neuer Trailer zu Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake

Ooooh… wer wohnt in ner Ananas, ganz tief im Meer? Klar, wisst Ihr doch! Mit dem neuen Gameplay-Trailer zeigt Spongebob Schwammkopf um was es bei „The Cosmic Shake“ geht.

Und darum gehts:

SpongeBob und Patrick bekommen von der geheimnisvollen Wahrsagerin Kassandra ein Fläschchen mit magischen Seifenblase geschenkt – was kann da schon schiefgehen? Sie blubbern zu viele Wünsche und was wie ein harmloser Spaß aussah, verwandelt sich in eine kosmische Katastrophe: Das Gefüge der Realität löst sich auf und überall öffnen sich magische Wunschwelten! Da viele von SpongeBobs Freunden in diese seltsamen Welten gesaugt werden, muss dein Lieblingsschwamm in verschiedene kosmische Kostüme schlüpfen, um in die Wunschwelten zu reisen und seine Freunde zu retten. Aber Vorsicht, Kassandra ist vielleicht nicht die helfende Hand, die sie vorgibt zu sein…

Ihr könnt das neueste Abenteuer des netten kleinen Schwamms und seiner Freunde bereits vorbestellen. Die UVP liegt bei € 39,99. Das Kostümpaket erhalten Vorbesteller kostenlos. Ansonsten kann das Kostümpaket ab dem Erscheinungstag auch für UVP € 9,99 käuflich erworben werden.

Im Kostüm-Paket enthalten sind:

RoboBob Stahlkopf

Meerjungfraumann-Bob

GeleeBob

Primitiver Schwamm

Getrockneter Schwamm

Gegenteiltag-Bob

Orchestermitglied

Die „BFF Edition“ für SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake mit exklusiven Fanartikeln kann ebenfalls ab sofort für UVP € 249,99 vorbestellt werden. In der Sammleredition enthalten sind:

Cosmic Victory Statue – 25cm / 9.8″

Aufblasbarer Patrick – 50cm / 19.7″

BFF-Amulett mit Halskette

4 Kostüm-Miniatur-Flummis

4 Tischsets

Standardkopie des Spiels für die gewählte Plattform

Kostüm-Paket DLC

Doch schaut Euch erst einmal den neuen Trailer zu Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake an:

Über Spongebob Schwammkopf:

Wusstet Ihr, dass seit der Ausstrahlung der ersten Folge am 17. Juli 1999 SpongeBob Schwammkopf nunmehr nach 22 Jahren in Folge die meistgesehene Zeichentrickserie ist? Mit einem ganzen Universum aus beliebten Charakteren, popkulturellen Schlagwörtern und Memes, Kinofilmen, Konsumgütern, einem mit dem Tony Award ausgezeichneten Broadway-Musical und einer weltweiten Fangemeinde ist der sympathische Schwamm nach wie vor äußerst erfolgreich und beliebt.

SpongeBob Schwammkopf ist außerdem eine der am weitesten verbreiteten Serien in der Geschichte von Paramount International. In mehr als 170 Ländern und in über 29 Sprachen übersetzt, erreicht er durchschnittlich mehr als 100 Millionen Zuschauer pro Quartal.

SpongeBob Schwammkopf wurde von Stephen Hillenburg entwickelt und von Nickelodeon in Burbank, Kalifornien, produziert. Die Zeichentrickserie erzählt von den nautischen und manchmal unsinnigen Abenteuern von SpongeBob, einem unverbesserlichen Optimisten und ernsthaften Meeresschwamm, und seinen Unterwasserfreunden.

Spongebob Schwammkopf: The Cosmic Shake wird voraussichtlich am 31.01.2023 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Mehr Infos erhaltet Ihr außerdem auf der offiziellen Website.

