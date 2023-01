RX 7900 XTX: Heiße Angelegenheit bei AMD

Mit den aktuellen News rund um AMD, gibt es bei der Radeon RX 7900 XTX Probleme bei der Hotspot-Temperatur, Schuld ist hier die Vapor-Chamber!

Auf der CES2023 stand Scott Herkelman den aktuellen Fragen Rund um AMDs Entwicklungen und jüngsten Problemen, der neuen RX 7900 XTX Grafikkarten.

Einige der glücklichen Besitzer des neusten Flack Schiffs von AMD haben bei Aufwendigen Titeln massive Probleme mit sehr hohen Temperaturen. Hier kann es zu HotSpot-Temperaturen von bis zu 110°C kommen. Problem ist hierbei die eingesetzte Vapor-Chamber (Verdampfungskammer), welche bei einer von AMD hergestellten Charge zu wenig Kühlmittel vorweist. Andere Hersteller und aktuelle Chargen, haben das Problem zum Glück nicht.

Leider haben nur wenige Besitzer der Grafikkarten Chancen auf Austausch oder Reparatur, da die Gewährleistung für den Austausch benötigten Grafikkarten nicht in ausreichender Zahl verfügbar sind. Wer also seine Grafikkarte in der Zeit bis zum Austausch nutzen möchte, kann hier auf Undervolting oder Underclocking zurückgreifen. Hierbei wir der RX 7900 XTX weniger Strom zugeführt und die vorhandene Kühlung reicht für die Last der GPU aus.

Wir halten den betroffenen Lesern die Daumen gedrückt, dass schnell Abhilfe geleistet werden kann und ihr euer Schmuckstück wieder mit der maximalen Leistung und dem damit verbundenen Spielspaß nutzen könnt. Hier könnt ihr euch direkt an AMD wenden, um Ersatz zu bekommen.

