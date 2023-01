Deliver Us Mars: Neuer Trailer kurz vor Release

Frontier Foundry und KeokeN Interactive haben einen neuen Trailer zum Sci-Fi-Abenteuerspiel Deliver Us Mars veröffentlicht. Bereits am am 2. Februar 2023 erscheint das Spiel für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

In diesem letzten Blick auf die Fortsetzung von Deliver Us The Moon vor der Veröffentlichung erhalten die Spieler einen tiefen Einblick in die Mission. Die Erde ist in der alternativen Zukunft des Spiels mit einer Umweltgefahr konfrontiert. Die Mission ist die einzige Möglichkeit ist, die Menschheit zu retten.

10 Jahre nach den Ereignissen von Deliver Us The Moon. Ziel der Protagonistin Kathy Johanson ist die Bergung der ARKs. Diese mächtigen Schiffe enthalten eine Technologie zur Umkehr des Klimawandels. Ihre Motivation, zum Roten Planeten zu reisen, wird jedoch durch die Möglichkeit erschwert, dass ihr lange verschollener Vater Isaac noch am Leben sein könnte. Die Spieler erklimmen die Klippen des Mars, lösen Rätsel und erkunden die Schwerelosigkeit, während sie in diesem narrativen Spiel das Geheimnis lüften, was mit den früheren Bewohnern der ARKs passiert ist.

Die PC-Systemanforderungen für Deliver Us Mars könnt Ihr auf Steam und im Epic Games Store kurz vor der Veröffentlichung abrufen.

Deliver Us Mars wird auf allen Plattformen zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 29,99 € erhältlich sein. Die PC-exklusive Deluxe Edition mit dem Grundspiel und dem Original-Soundtrack gibt es ferner zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 34,99 €. Spieler können jede Version des Spiels außerdem bis zur Veröffentlichung vorbestellen und erhalten einen Rabatt von 10 %. Auf PlayStation-Plattformen müssen die Spieler PlayStation Plus abonnieren, um den Vorbestellerrabatt in Anspruch nehmen zu können.

Weitere Infos zum Spiel findet Ihr auf der offiziellen Homepage.

Quelle: PM Frontier Foundry