Mit Vollgas! – Erster Trailer von Manta, Manta 2 ist da

Wie lange ist es jetzt her? 30 Jahre? Etwas mehr als das sogar! Es wurde schon mal angeteasert, es gab schon Dreharbeiten auf der Rennstrecke am Bilster Berg. Jetzt haben wir endlich ein konkretes Startdatum und erste Einblicke in die Fortsetzung des Kultfilm: Mantra, Manta – Zwoter Teil wird heute mit einem Trailer vorgestellt.

Til Schweiger schlüpft noch einmal in die Rolle des Berties und steigt wieder hinter das Steuer des Opel Mantas mit der, ehrlich gesagt, gewöhnungsbedürftigen Lackierung.

Darum dreht sich die Story

Die Crew aus dem ersten Teil kommt nach dem Geschehnissen des erstens Teils noch einmal zusammen

Bertie (Til Schweiger) hat seinen Traum von der Rennfahrerkarriere leider an den Haken hängen müssen. Jetzt betreibt er eine Kartbahn mit sich anschließender Werkstatt. Das alles ist keine Goldgrube, denn die Schulden auf der Bank häufen sich und er rutscht in Zahlungsverzug. Die Zwangsversteigerung seines Grundstücks steht unmittelbar bevor. Um diesem Schicksal zu entgehen, soll ein riskanter, waghalsiger Plan die Lösung sein: Bei dem großen 90er-Jahre-Rennen auf dem Bilster Berg gibt es eine satte Siegerprämie zu gewinnen. Bertie will sich den Sieg holen.

Aber die Uhr tickt! Bertie hat genau einen Monat Zeit, seinen alten Opel Manta wieder flott zu machen.

Während er an seinem Schätzchen werkelt, meldet sich seine Exfrau Uschi (Tina Ruland) bei ihm. Bertie möge sich doch um den gemeinsamen Sohn Daniel (Tim Oliver Schulz) kümmern.

Wie soll das denn bitte zusammenpassen? Das wird sich zeigen müssen.

Besetzung und Umsetzung

Für Manta, Manta – Zwoter Teil übernimmt Til Schweiger höchst selbst das Steuer. 1991 saß noch Wolfgang Büld auf dem Regiestuhl.

Fans des Kultfilms können sich aber auf jeden Fall freuen. Denn: Kennt ihr den Stiefel-Klausi noch? Dem, dem geraten wurde, Super Verbleit zu tranken, weil das Auto dann tiefer liegt? Genau, der Klausi wird auch wieder mit von der Partie sein – Michael Kessler wird die Rolle wieder mit Leben füllen.

Ebenfalls dabei sind: Moritz Bleibtreu, Wotan Wilke Möhring, Alex Sterin und Joko Winterscheidt.

Das verspricht in der Kombination auf jeden Fall ein Fest zu werden.

Manta, Manta – Zwoter Teil wird am 30. März 2023 in die deutschen Kinos kommen. Also poliert schon mal die Manta-Treter auf Hochglanz!

