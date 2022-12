Hardwarekalender 2022 – Tag 19

Heute öffnen wir Türchen Nummer 19 und verlosen mit freundlicher Unterstützung von iFixit gleich zwei Gamer Bundle. Im Gamer Bundle ist das Manta Precision Kit enthalten und weitere coole Features. Mit seinen 112 Bits habt ihr quasi alles was ihr beim PC Zusammenbau oder Grafikkarten zerlegen benötigt. Es gibt auf dem Markt aktuell kaum vergleichbares für den eifrigen PC Schrauber.

Der Cheatcode für deinen PC-Bau oder die Reparatur deiner Spielkonsole.

Damit dir genau diese Situation zukünftig erspart bleibt, haben wir mit dem Manta Precision Bit Set einen Bit-Kasten zusammengestellt, der nicht nur umfangreich ist, sondern auch spezielle Bits beinhaltet, welche nicht in jedem Bit-Set vorhanden sind. Von alten Bekannten, wie Kreuzschlitz- und Torx-Bits bis zu wahren Exoten wie dem Pentalobe für Arbeiten an iPhone oder MacBook ist alles mit an Bord, was das Schrauberherz höher schlagen lässt.

Lass dich also nicht auf Kompromisse ein, sondern greife zu unserer umfangreichen Lösung. Denn langfristig ist es stets günstiger, einmalig in einen vollständigen Werkzeugsatz zu investieren, anstatt einzelne Teile nachzukaufen. Die Umwelt und deine Nerven schont es obendrein.

Das Manta Precision Bit Set bietet eine breite Auswahl an Bits, wodurch deine Gamer-Reparatur nahezu Open-World wird. Im Bundle mit drin ist eine magnetische Projektunterlage, die perfekte Reparatur-Oberfläche, sowie unser Werkzeugset zum Hebeln und Öffnen. Und als Highlight gibt es eine Limited Edition Keycap von iFixit, mit der du dein Setup personalisieren kannst.

Inhalt des Gamer Bundles:

Manta Precision Bit Set:

Zwei Bithalter und 112 Bits, inklusive Torx für GPUs sowie Security-Gamebits für ältere Spielkonsolen. Alles in einer Aufbewahrungsbox, deren Deckel auch als Sortierschale dient.

Magnetic Project Mat:

Auf dieser Magnetmatte mit Gitternetzlinien behältst du beim Reparieren den Überblick über jede einzelne Schraube. Mit dem abwischbaren Stift kannst du Skizzen und Notizen hinzufügen, damit später alles wieder an seinem Platz landet.

Werkzeugset zum Hebeln & Öffnen:

Unsere beliebtesten Plektren und Hebelwerkzeuge zum schonenden Öffnen elektronischer Geräte und zur Handhabung auch empfindlicher Bauteile.

Limited Edition iFixit Keycap:

Das iFixit Logo macht sich überall gut, finden wir. Wenn du deine Tastatur damit verschönern willst, nutze deine Chance – die Tastenabdeckung ist nur als Teil dieses Bundles erhältlich!

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2023, 23:59 Uhr