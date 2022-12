Hardwarekalender 2022 – Tag 14

An Tag 14 unseres Hardware-Adventskalenders haben wir ein umfangreiches Hardwarebundle von be quiet! für euch. Es besteht aus dem Gehäuse Pure Base 500DX, einem 3er Pack Silent Wings 4 140 mm Lüfter und dem Netzteil Pure Power 11 FM 750 W. Eine wunderbare Basis für den nächsten Build.

#Werbung – Diese Preise wurde uns freundlicherweise von „be quiet!“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Pure Base 500DX:

Dieses Gehäuse setzt vor allem den Airflow in den Fokus, was direkt bei den großformatigen Mesa-Elementen der Front und Oberseite auffällt. Für eine ideale Kühlung sind bereits drei Pure Wings 2 140 mm Lüfter verteilt auf Front und Rückseite montiert. Damit auch die Optik nicht zu kurz kommt, ist in die Front ein elegantes ARGB-Element integriert.

Größe (TWH): 450 x 232 x 463 mm Mainbaord-Typ: ATX, mATX, Mini-ITX Laufwerksschächte: 2x 3,5″ + 3x 2,5″ oder 5x 2,5″ Lüfter: Front: 2x 140 mm oder 2x 120 mm

Oberseite: 2x 140 mm oder 2x 120 mm

Rückseite: 1x 120 mm oder 1x 140 mm Radiator: Front: 120/240/280/360 mm

Oberseite: 120/240 mm

Rückseite: 120/140 mm Max. Einbaumaße: CPU-Kühler: 190 mm

GPU-Länge: 369 mm

PSU-Länge: 225 mm (mit HDD) 258 mm (ohne HDD)

Silent Wings 4 140 mm:

Damit das System nicht nur kühl, sondern auch leise bleibt, gibt es direkt einen 3er Pack Silent Wings 4 Lüfter in 140-mm-Baugröße dazu. Eine Besonderheit ist hier der speziell geformte Rotor. Dank FDB-Lagerung und 6-poligem Motor vereinen diese einen kräftigen Luftstrom mit einer hervorragenden Laufruhe und geringer Lautstärke.

Baugröße: 140 mm Drehzahl: 1.100 U/min Luftstrom: 87,16 m3/h Luftdruck: 0,92 mmH2O Lautstärke: 13,6 dBA

Pure Power 11 FM 750 W:

Das Pure Power 11 FM ist 80 PLUS® Gold-zertifiziert und weist damit einen für diese Netzteilklasse herausragenden Wirkungsgrad von bis zu 93,9 % auf. Diese hohe Effizienz bringt eine geringere Leistungsaufnahme, niedrigere Stromkosten sowie einen kühleren und leiseren Betrieb mit sich. Für eine besonders hohe Stabilität der Spannungsregelung sind die Netzteile mit LLC + SR + DC/DC-Technologie ausgestattet. Um eine besonders leise Kühlung, wofür be quiet! bekannt ist, zu erreichen sind diese mit geräuschoptimierten be quiet! 120-mm-Lüfter mit strömungsoptimierten Lüfterblättern ausgestattet. Natürlich sind alle modernen Schutzschaltungen (u.a. UVP, OVP, SCP, OPP, OCP und OTP) integriert.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2023, 23:59 Uhr