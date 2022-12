Hardwarekalender 2022 – Tag 11

Mit Tag 11 nähern wir uns schon der Halbzeit unseres Hardware-Adventskalenders. Heute haben wir eine zentrale Komponente eines jeden PCs für euch, die gerne vernachlässigt wird. Gemeinsam mit Seasonic verlosen wir ein Connect Gold 750 W Netzteil.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von „Seasonic“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt. Das Seasonic Connect 750 W ist ein ganz besonderes Netzteil. Denn hier schließt man keine einzelnen Kabel am Netzteil an, sondern das Netzteil verfügt über eine Verteilerschiene, die auf der Rückseite des Mainboard-Trays befestigt werden kann. Dadurch reduziert sich der Verkabelungsaufwand deutlich, denn man braucht von hier aus nur noch kurze Kabel zu den einzelnen Komponenten zu legen. Neben einer Leistung von 750 W bietet das Netzteil eine 80 PLUS GOLD Zertifizierung und alle wichtigen Sicherheitsfeatures, wie OPP, OVP, UVP, OCP, OTP und SCP.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2023, 23:59 Uhr