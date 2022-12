Der noblechairs HERO in der neuen Team Heretics Edition

Team Heretics aus Spanien zählt mit der Gründung 2016 noch zu den jüngeren eSports-Teams. Doch innerhalb von League of Legends und Valorant haben sie bereits einige an Bekanntheit errungen. Mit dem HERO in der Team Heretics Edition erhält das ambitionierte eSports-Team nun seine eigene Special-Edition von noblechairs.

Der noblechairs HERO – Team Heretics im Detail:

Bei dieser HERO Special-Edition fällt direkt das unverwechselbare Team Heretics Branding samt passendem Schriftzug auf. Passend dazu orientiert sich das Farbschema des Gaming-Stuhls am Team-Logo. Der Stuhl ist überwiegen in Schwarz gehalten und hellgraue Elemente an den Seiten sowie kräftige gelbe Linien sorgen für das besondere Design. Als Material kommt robustes, 100 % veganes PU-Kunstleder zum Einsatz.

Technisch bietet die neue Edition alle bekannten Features des noblechairs HERO. Dazu zählen eine Höhenverstellung, gepaart mit einer praktischen Wippfunktion. Letztere hat einen Bewegungsspielraum von 11° und zusätzlich kann man die Rückenlehne von 90° bis 125° verstellen. Die Polsterung besteht aus PU-Leder mit einer dichten Kaltschaumpolsterung. Weiterhin bietet der Gaming-Stuhl 4D-Armlehnen, XL-Rollen und ist bis 150 kg belastbar.

Die Features der noblechairs HERO – Team Heretics Edition im Überblick: