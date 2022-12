Call of the Wild: The Angler – Mit neuem DLC ab nach Norwegen

Call of the Wild: The Angler bringt Euch mit neuem DLC nach Norwegen. Expansive Worlds, eine Kreativ-Division der Avalanche Studios Group, gibt bekannt, dass die erste DLC-Map für das Open-World-Angelspiel Call of the Wild: The Angler, das Norway Reserve, ab sofort bis zum 5. Januar 2023 für alle Spieler kostenlos erhältlich ist.

Im Norway Reserve gibt es drei Biome zu entdecken. Ihr bekommt mit der neuen Map außerdem neue zusätzliche Aktivitäten und Missionen, sowie 13 neue Fischarten. Parallel zum Release bringt außerdem das kostenloses Update mit dem Titel „Legends“ legendäre Fische, Emotes und viele weitere Verbesserungen für Spieler mit sich.

Features:

Kostenlos für alle bis zum 5. Januar 2023: Spieler, die das Basisspiel bereits besitzen oder es zwischen dem 15. Dezember 2022 und dem 5. Januar 2023 kaufen, erhalten das Norway Reserve kostenlos.

Ein Land der Mythen, Giganten und natürlichen Schönheit: Basierend auf der rauen Wildnis der unberührten Natur Norwegens bietet das Norway Reserve Anglern ferner die Möglichkeit, jenseits der ausgetretenen Pfade zwischen majestätischen Bergen auf Entdeckungsreise zu gehen, sich in der Mitternachtssonne zu sonnen und die Nordlichter zu bestaunen. Wenn Sie nicht gerade den Geschichten von Trollen und Stállo lauschen, bieten die kristallklaren Bäche und dichten Wälder einen perfekten Ort zum Entspannen.

Neue Fischarten: Die idyllische skandinavische Kulisse verspricht 13 neue Fischarten. Und da die Bachforelle, der Zander und der Atlantiklachs allesamt zu beeindruckender Größe heranwachsen, bist du hier definitiv am richtigen Ort, um einen tollen Fang zu machen.

: Die idyllische skandinavische Kulisse verspricht 13 neue Fischarten. Und da die Bachforelle, der Zander und der Atlantiklachs allesamt zu beeindruckender Größe heranwachsen, bist du hier definitiv am richtigen Ort, um einen tollen Fang zu machen. Angeln und mehr: Bist du auf der Suche nach weiteren abwechslungsreichen Aktivitäten? Das Norway Reserve bietet eine große Auswahl an Aktivitäten und Missionen mit Angelherausforderungen, Geocaching-Missionen, Schnitzeljagden und einer einzigartigen Story-Mission. Außerdem gibt es Sammelobjekte zu finden, die über die verschiedenen Biome von Nøkkensjøen, Huldraskogen und Fossegrimfjorden verteilt sind.

Mehr Infos findet Ihr wie immer auf der offiziellen Homepage.

Quelle: Pressemitteilung Avalanche Studio Group