Call of Duty und Nintendo – Neu besiegelte Freundschaft

Nintendo-Spieler mussten jetzt annähernd 10 Jahre auf eine solche Überschrift warten. Zuletzt erschien ein Teil der Spielreihe, nämlich Call of Duty: Ghosts, auf der WiiU im Jahr 2013. Doch nun ist der erste Schritt in diese Richtung endlich getan.

Spiele aus der Call of Duty-Reihe werden künftig auch auf Nintendo-Plattformen erscheinen. Darauf haben sich Microsoft und Nintendo nun geeinigt. Diese Vereinbarung soll einen Zeitraum von zehn Jahren umfassen.

Zuvor gab es bereits eine ähnliche Vereinbarung mit Sony, die das Verbleiben der Spielreihe auf PlayStation absicherte. Haken an der ganzen Geschichte ist allerdings, dass die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft letztlich durch die Kartellämter genehmigt wird. Hierzu bietet es sich selbstverständlich zunächst an, die Konkurrenz von etwaigen Gegenmaßnahmen durch gemachte Versprechen abzuhalten.

Das Versprechen an die Konkurrenz soll dabei verdeutlichen, dass eine mögliche Fusion mit Activision Blizzard nicht automatisch ein „Xbox-Exklusiv“ für produzierte Spiele bedeutet. Laut Phil Spencer geht es Microsoft eher darum „mehr Spiele für mehr Leute“ anzubieten, egal welche Konsole oder ob ein PC Zuhause beim Spieler steht. Ja, richtig gelesen! CoD soll künftig auch via Steam für den PC verfügbar werden.

Microsoft has entered into a 10-year commitment to bring Call of Duty to @Nintendo following the merger of Microsoft and Activision Blizzard King. Microsoft is committed to helping bring more games to more people – however they choose to play. @ATVI_AB

— Phil Spencer (@XboxP3) December 7, 2022