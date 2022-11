NA-IS1 und NA-SAVG2 – neues Lüfterzubehör von Noctua

Mit dem NA-IS1 und NA-SAVG2 präsentiert Noctua Zubehör für Lüfter, das in bestimmten Situationen für eine teils deutliche Verbesserung von Förderleistung und Akustik sorgen kann.

Der NA-IS1 im Detail:

Für die Akustik eines Lüfters kann der Abstand zwischen einem Gitter und dem Lüfter teils entscheidend sein, insbesondere dann, wenn der Lüfter durch diese Luft ansaugt. An dem Gitter kommt es zu Luftverwirbelungen, die zu erhöhten Schallemissionen und geringerer Förderleistung führen, da Lüfterblätter effizienter arbeiten, wenn der Zustrom weniger turbulent ist. Der Abstandshalter NA-IS1 erhöht den Abstand zwischen Lüfter und Gitter um 5 mm und kann so den Schalldruckpegel um 2 dB(A) senken und den Luftstrom um 4,4 m³/h steigern (Bei Noctua findet sich eine ausführliche Darstellung). Natürlich variieren diese Werte abhängig vom Lüfter und der Art des Hindernisses.

Der NA-IS1 ist in den Baugrößen 120 mm und 140 mm in 2er-Sets erhältlich. Er ersetzte die Anti-Vibrations-Pads der Lüfter und kann so problemlos aufgesteckt werden. Im Lieferumfang befinden sich auch die passenden Schrauben für die Anwendung als Gehäuselüfter oder auf Radiatoren, sowie die NA-AV3 Anti-Vibrations-Befestigung.

„Applikationen, bei denen Lüfter durch Hindernisse wie Gitter oder Lochbleche ansaugen müssen, sind sowohl aus akustischer als auch aus aerodynamischer Perspektive problematisch, weil diese Objekte massive Luftverwirbelungen erzeugen“, erklärt Roland Mossig (Noctua CEO). „Da diese Verwirbelungen im Ansaugbereich zu erheblichen Verschlechterungen bei Akustik und Förderleistung führen können, bieten wir nun mit den NA-IS1 Abstandhaltern eine einfache, aber hocheffektive Lösung an, um Verwirbelungen im Saugbetrieb zu reduzieren und damit erhebliche Effizienzsteigerungen zu erzielen.“

Die NA-SAVG2 im Detail:

Nun ist die Anti-Vibrations-Dichtlippe von Noctua auch in der Baugröße 140 mm erhältlich. Diese dient dazu, beim Einsatz der Lüfter auf Radiatoren einen dichten Abschluss zu gewährleisten. So werden Leckströme zwischen Radiator und Lüfter verhindert, damit auch das letzte bisschen Luftstrom durch den Radiator geführt wird. Die NA-SAVG2 ist in 3er-Sets erhältlich.

Preise und Verfügbarkeit:

Die Neuheiten sind ab sofort erhältlich. Der Preis für den Noctua NA-IS1 beläuft sich auf je 14,90 € für alle Versionen und die NA-SAVG2 ist in allen Versionen für 9,90 € erhältlich. Beide Produkte sind in der klassischen Farbgebung als auch im chromax.black-Design verfügbar.