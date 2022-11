LIAN LI LANCOOL 216 – Airflow für die neue Generation

Das neue LIAN LI LANCOOL 216 bietet eine besonders effektive Kühlung, passend für die hohe Abwärme moderner Hardware. Eine Besonderheit sind sicherlich die 160 mm großen Lüfter in der großzügig mit Mesh-Elementen versehenen Front.



Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das LIAN LI LANCOOL 216 im Detail:

Durch die besonders großen Lüfter in der Front wird schon bei geringen Drehzahlen eine großzügige Luftmenge gefördert. Insgesamt besteht die Möglichkeit bis zu 10 Lüfter zu installieren, unter anderem einer direkt auf Höhe der Erweiterungsslots. Der Innenraum des Gehäuses ist für den Einbau von Radiatoren optimiert und lässt sich dahingehend auch noch stärker anpassen, indem der Rahmen der IO-Blende gedreht wird. So können an der Vorderseite und am Gehäusedeckel Radiatoren in den Größen 360 mm und 280 mm montiert werden.

Rückseitig können am Mainboard-Tray zwei 2,5″-Laufwerke montiert werden. Unter dem PSU-Cover finden zwei 2,5″- oder 3,5″-Laufwerke Platz. Für das ATX-Netzteil bleiben bis zu 220 mm Bautiefe. Das IO-Frontpanel lässt sich sowohl am Deckel als auch der Gehäuseseite platzieren. Es bietet einen USB-C-Anschluss, zwei USB-3.0-Typ-A-Anschlüsse und eine kombinierte 3,5-mm-Klinkenbuchse für Headsets.

Die Features des LIAN LI LANCOOL 216 im Überblick: