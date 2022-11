Alphacool Core Storm & Core Wind Sets ab sofort verfügbar

Alphacool hat bekannt gegeben, dass ab sofort die neuen Komplett-Sets Core Storm und Core Wind verfügbar sind. Mit diesen Sets bekommt ihr die Basis für eure erste Custom Wasserkühlung. Es ist also alles mit dabei, was man eben für den Start in die Do it Yourself Watercooling Welt benötigt.

Mit Core Storm und Core Wind stellt Alphacool neue Wasserkühlungs-Komplettsets bereit, die alle Komponenten für den Aufbau einer Performance orientierten CPU-Kühlung enthalten. Mit dem beiliegenden Montagematerial ist der CPU-Kühler kompatibel zu den gängigen Mainstream Sockeln von AMD und Intel. Selbst AMDs neuester AM5 Sockel kann mit den Core Wind oder Core Storm Sets problemlos wassergekühlt werden.

Die Sets richten sich dabei nicht nur an Einsteiger, sondern auch an Enthusiasten. Die gewählten Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und stammen aus Alphacool’s DIY-Programm. Dank der enthaltenen Schnellverschlusskupplung kann der Loop nachträglich leicht um weitere Bauteile wie Radiator, GPU-Kühler oder Sensoren erweitert werden, ohne den Wasserkreislauf dafür entleeren oder umbauen zu müssen.

Bei der Materialwahl wird weiterhin kompromisslos bei allen Metallen (Radiator, Kühlerboden, Anschlüsse) auf Kupfer und Messing gesetzt, was nicht nur eine Performance orientierte CPU-Kühlung ermöglicht, sondern zudem noch Langlebigkeit garantiert. Die Lüfter und der CPU-Kühler verfügen zusätzlich über eine brillante aRGB-Beleuchtung. Die digital adressierbaren LEDs bieten viele Möglichkeiten für eine herausragende Beleuchtung des gesamten Wasserkreislaufes. Sämtliche Kabel (aRGB, PWM) und Controller, die für die Nutzung & Steuerung von Pumpe, Lüfter und aRGB-Beleuchtung benötigt werden, befinden sich im Lieferumfang. Das Zubehörpaket umfasst außerdem wichtige Hilfsmittel wie Schlauchschneider, Befüllhilfe, ATX 24-Pin Jumper und SubZero Wärmeleitpaste. Somit kann mit dem Aufbau des Custom-Loops „out-of-the-box“ sofort begonnen werden.

Features Alphacool Core Wind ST30 Wasserkühlung-Set

– Eisblock Aurora XP³ Light CPU-Kühler – Eisstation DC-LT Reservoir & DC-LT 2 Pumpe – NexXxoS ST30 240mm/360mm Full Copper Radiator V.2 – Eiszyklon Aurora LUX PRO Digital RGB Lüfter – 13/10mm AlphaTube HF & G1/4″ Eiszapfen Fittings

Features Alphacool Core Storm ST30 Wasserkühlung-Set

– Eisblock XPX Aurora CPU-Kühler – Core 100 Aurora Reservoir & VPP Apex Pumpe – NexXxoS ST30 240mm/360mm/420mm Full Copper Radiator V.2 – Rise Aurora 120mm/140mm Lüfter – 13/10mm AlphaTube HF & G1/4″ Eiszapfen Fittings

Kompatibilität:

Intel: 1056 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 / 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066

AMD: AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / AM4 / AM5

