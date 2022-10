She-Hulk 1 – Gamma-Neuanfang – Comic Review

Im MCU ist She-Hulk aktuell mit einer eigenen Streamingserie in den Vordergrund getreten, passend dazu gibt es mit She Hulk 1 – Gamma-Neuanfang auch den Start in eine neue Comic-Serie.

Allgemeines:

„Gerechtigkeit ist super, grün, sexy und gammastark! She-Hulk muss in dieser abgeschlossenen Miniserie als Anwältin und Superheldin unbedingt einen Neuanfang schaffen. Doch die Vergangenheit lässt ihr keine Ruhe, und es taucht sogar ein toter Avenger in ihrer Wohnung auf. Und was hat es mit dem Super Fight Club auf sich?

Die neue Miniserie mit der Heldin aus der Streaming-Serie auf Disney+“

Inhaltsangabe zu She Hulk 1 – Gamma-Neuanfang (Panini)

Verlag Panini Format Softcover/Paperback Marke She-Hulk Storys She-Hulk 1-5 zentrale Charaktere She-Hulk Zeichner Luca Maresca, Roge Antonio Autor Rainbow Rowell Seitenanzahl 124 Preis 15,00 € Veröffentlichung 04.10.2022 ISBN 9783741625954

She Hulk 1 besteht aus fünf einzelnen Storys. Getrennt werden diese, wie üblich, von den Cover-Arts der Originalausgaben.

Die Titel der einzelnen Storys lauten:

Und was jetzt?

Der Besucher

Auf Erkenntnissuche

Die Suche geht weiter

Wer stahl die Tarts?

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

In der Marvel-Comic-Welt hat She-Hulk alias Jennifer Walters schon eine ereignisreiche Geschichte erlebt. Alles begann damit, dass sie von einem Gangster angeschossen wurde. Ihr Cousin Bruce Banner rettet ihr mit einer Bluttransfusion das Leben, allerdings bekam sie so auch wie er die Hulk-Kräfte. Danach arbeitete sie mit den Fantastic Four und diversen Formern der Avengers zusammen, hatte aber immer mit ihren beiden Egos zu kämpfen. Dabei blieb sie immer mehr in der Form von She-Hulk. In den letzten Handlungssträngen wurde aus ihr schließlich eine Massenvernichtungswaffe, doch sie konnte ihr Schicksal zum Glück wenden und Menschenleben retten. Danach gelang es ihr wieder sie selbst zu werden.

Und was jetzt?

Jennifer Walters steht nach den letzten Ereignissen vor einem Neuanfang. Sie hat keinen Job, keine Wohnung und auch nicht mehr viel Kleidung. Zum Glück hat sie einige Personen in ihrem Leben, die ihr helfen können. Auf dem Weg zu ihrem neuen Job trifft sie allerdings auf ihre Feindin Titania mit der sie aber fast schon eine Art verrückter Freundschaft verbindet…

Der Besucher:

She-Hulk ist aktuell in der Wohnung ihrer Freundin Janet van Dyne untergekommen. Dort bekommt sie Besuch von einem alten Freund, Jack of Hearts, den sie eigentlich für Tod hielt. Seine Kräfte lassen ihn Strahlung absorbieren und beim letzten Zusammentreffen hatte er von She-Hulk eine große Menge Gamma-Strahlung absorbiert. Schließlich verbrachte er einige Jahre alleine im All bis er dort explodierte. Doch vor kurzem erwachte er plötzlich in einer Kammer, die ihm scheinbar Strahlung absaugen konnte und es gelang ihm zu fliehen…

Auf Erkenntnissuche:

She-Hulk muss sich erstmal wieder in ihrem alten, neuen Job herein finden und einen neuen Mandantenstamm aufbauen. Dabei hilft ihr ein alter Bekannter, Awesome Andy. Neben der Arbeit versucht sie mit Jack of Hearts weiter herauszufinden was ihm geschehen ist.



Die Suche geht weiter:

Ben Grimm versucht She-Hulk bei ihrem Neustart als Anwältin zu helfen und so ist das ganze Büro voll mit Helden…

Währenddessen sind She-Hulk und Jack weiterhin damit beschäftigt herauszufinden, was ihm widerfahren ist.

Wer stahl die Tarts?

Auf der Suche nach der Wahrheit hinter Jacks Verschwinden und Wiederauftauchen werden die beiden von einem Unbekannten angegriffen. Der Angreifer ist so stark, dass er tatsächlich eine Herausforderung für She-Hulk darstellt. Doch plötzlich taucht eine junge Frau auf und greift in die Situation ein…

Charaktere und Erzähler:

Mittelpunkt dieses Comics sind vor allem She-Hulk alias Jen Walters und Jack of Hearts. Natürlich haben auch noch weitere Helden einen Auftritt, als Nebencharaktere sind hier besonders Ben Grimm und Janet van Dyne zu nennen. Einen wirklichen Widersacher gibt es nicht, den Titania ist irgendwo zwischen Freund und Fein anzusiedeln.

Stellenweise wird ein Teil der Geschichte aus der Sicht der Gedanken eines Charakters erzählt. Ansonsten finden sich einige örtliche Einordnungen und Vorstellungen von Charakteren.

Fazit:

She-Hulk 1 – Gamma-Neuanfang bietet eine unterhaltsame Story rund um die superstarke Anwältin Jen Walters. Dieser Band dient besonders dazu einen Neuanfang einzuleiten und wendet hierzu einen großen Teil des Umfangs auf. Auch die Geschichte um Jack of Hearts und sein Verschwinden ist sehr unterhaltsam. Jedoch fehlt dem Band ein bisschen ein präsenter Gegner, auch wenn das mysteriöse seinen Reiz hat.

Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich die Story weiter entwickeln wird.

