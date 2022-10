Um Halloween wird es blutig

Für Scifi-Horror und Shooter Fans werden die kommenden Monate richtig saftig… oder eher düster? Je nachdem wie man‘s will, Halloween kommt!

Es fängt an mit Scorn. Der Publisher Kepler Interactive gab mit einem Video auf Twitter zu erkennen, dass das blutig und brutale Horror Spiel, inspiriert von H.R. Gigas Zeichnungen (Die damals die maßgebenden Einflüsse des Xenomorphes aus dem Kultklassiker Alien waren), nicht am 21., sondern schon am 14. Oktober für PC und Xbox erhältlich sein wird. Der super atmosphärische Shooter, der sich nicht Shooter nennen will, kommt ohne Dialog aus und lässt dich in einer Mischung zwischen Maschine und Organismus inmitten des Weltalls zurück.

Man ist niemals allein…

Wenn man damit durch ist und noch ein paar Nerven übrig hat, geht es am 2. Dezember mit Callisto Protocol auf allen Plattformen weiter. Das Spiel wird uncut seiner Alienballerei freien Lauf lassen können. Im neusten Trailer zeigte sich auch ein durch die, in Blutigkeit in nichts nachstehende, Amazon Serie „The Boys“, bekanntes Gesicht von Karen Fukuhara, welche wahrscheinlich Hauptfigur Jacob Lee unterstützten wird. Dieser muss sich hier als „Knacki“ durch das Gefängnis Black Iron inmitten eines Jupitermondes gegen parasitäre Attacken aus dem unendlichen Kosmos zur Wehr setzen.

https://usk.de/usktitle/52151/ (Link zum USK Beschluss)





Zurück zum Original

Callisto Protocols leitender Entwickler Glen Schofield hat sich damals schon einen Namen mit Dead Space gemacht und kennt sich also sehr gut mit dem Genre aus. Falls ihr durch CP wortwörtlich Blut geleckt habt und die Genialität der ursprünglichen Titel erleben wollt, könnt ihr euch ab dem 27. Januar 2023 wieder ins Weltall begeben und den ekelhaften Aliens aus der dunklen Ecke mit Laserstrahlen den Kopf vom amorphen Körper schneiden.

Lecker. Dead Space Remastered kommt im Neujahr für alle Plattformen und verspricht ein wunderbare gruseliges Erlebnis





