Godlike Burger – Restaurant-Sim der wirklich ganz besonderen Art

Du kochst gerne und liebst es andere zu bedienen? Nu, dann steht Dir einer Karriere als Koch kaum etwas im Weg. Gut, im „Real Life“ bedeutet das einerseits total bescheidene Arbeitszeiten und andererseits ein noch viel bescheideneres Gehalt. Da ist eine Koch-Simulation, wie das demnächst erscheinende Godlike Burger, eine Alternative. Hier darfst Du kochen, Leute bedienen und Dein eigenes Restaurant leiten.

Wie jetzt? Gähn! Gab es schon? Ja…. aber in Godlike Burger müsst Ihr den besten Burger des Universums entwerfen.

Immer noch nicht genug? Nun, dann werfen wir doch einfach mal einen kleinen Blick auf die Zutatenliste für so einen leckeren, saftigen Burger. Richtig! Hackfleisch ist die Hauptzutat (und Liebe…). Doch woher nehmen, wenn der Lieblingsmetzger irgendwelche entlegenen Planeten in der Galaxie nicht beliefert? Richtig! Es wird verarbeitet, was eben gerade so im eigenen Laden rumsitzt.

In Godlike Burger sind neben Deinen Talenten als Koch, Restaurant-Manager und Servicekraft auch noch besondere Fähigkeiten wie Fallenstellen und Gäste killen erforderlich.

Nachdem Godlike Burger bereits seit geraumer Zeit auf dem PC erhältlich ist, darf die mörderische Koch-Simulation nun auch auf den Konsolen durchstarten.

Während Ihr also die Gäste brutzelt, müsst Ihr immer auf der Hut sein, da die Polizei Euch dicht auf den Fersen ist.

Features:

Kunden können mit einem ganzen Arsenal an versteckten Fallen oder dem guten alten Hackebeil um die Ecke gebracht werden!

Nur mit den besten Zutaten wird ein kleiner Burger-Imbiss zum bekanntesten Restaurant des Universums.

Stetige Verbesserung der Küche und der Kenntnis über die Vorlieben der Kunden sind die Schlüssel auf der Suche nach dem perfekten Burger.

Die Galaxie und all ihre Welten sind gigantisch: Es gibt viele verschiedene Spezies und ihre individuellen Stärken und Schwächen zu entdecken.

Es gibt nichts Schlimmeres, als erwischt zu werden! Zeugen verpetzen den Koch bei der Polizei, deren Aufmerksamkeit Spieler ohnehin schon von sich lenken müssen.

Den Trailer könnt Ihr Euch hier ansehen:

Godlike Burger erscheint am 2. November 2022 auf Nintendo Switch, PlayStation 4, und Xbox One.

