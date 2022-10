Endless Winter und D.E.I. von Pegasus Spiele

Zur Einstimmung auf die kalte Jahreszeit sind bei Pegasus Spiele gleich zwei frostige Kennerspiel erschienen, D.E.I. und Endless Winter vom Verlagspartner Frosted Games.

Endless Winter:

Endless Winter spielt in Nordamerika gut 10.000 Jahre in der Vergangenheit. Aufgabe der Spielenden ist es, Stämme über mehrere Generationen zu entwickeln und eine bescheidene Jäger- und Sammlerkolonie zu einer wohlhabenden Stammesgesellschaft zu entwickeln. Dazu setzen die Spielenden in jeder Runde ihre Arbeiterfiguren oder ihr Stammesoberhaupt ein. Mit weiteren Stammesmitgliedern kann man das eigene „Deck“ ausbauen, man kann kulturelle Fortschritte erzielen, Tiere jagen und den Stamm über das harsche Terrain streifen lassen. Man kann heilige Steine sammeln und mächtige Megalithen errichten, um so wertvolle Punkte zu sammeln oder machtvolle Boni zu erhalten.

Das gehobene Kennerspiel Endless Winter richtet sich an einen bis vier Spielende ab zwölf Jahren. Eine Partie dauert etwa 60 bis 120 Minuten und der UVP beträgt 79,99 €. Direkt mit dem Grundspiel erscheinen auch die Erweiterungen Ahnen, Höhlenmalerei sowie Flüsse und Flöße. Das Grundspiel und die Erweiterungen werden erstmals auf der SPIEL erhältlich sein.

D.E.I.:

In die Zukunft geht es in D.E.I. – Divide Et Impera, besser gesagt in die eingeschneiten Überreste Londons, 49 Jahre nach dem „Tag des weißen Todes“. Die Überlebenden werden von der mysteriösen Gruppe „Die Zitadelle“ beherrscht. Die Spielenden kämpfen nun als eine von vier Fraktionen um die Gunst „Der Zitadelle“. Dazu müssen sie sich über den modularen Spielplan bewegen, Regionen beherrschen und die Kontrolle über Außenposten erlangen. Um die eigenen Aktionen zu verbessern oder sich Vorteile zu sichern, benötigt man neuen Karten vom Markt. Schließlich versucht man möglichst viele Ressourcen zu sammeln, um sie bei der Zitadelle gegen Vorräte einzutauschen. Nur eine Fraktion überlebt diese Eiszeit, die mit den meisten Vorräten.

Das Kennerspiel D.E.I. richtet sich an zwei bis vier Spielende ab 14 Jahren. Eine Partie dauert 60 bis 90 Minuten und der UVP beträgt 89,99 €. Diese 3 kg schwere, vollgepackte Box ist bereits ab August erhältlich.