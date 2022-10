Der AOC Gaming 25G3ZM/BK – ein neuer 240 Hz Monitor

AGON by AOC präsentiert mit dem AOC Gaming 25G3ZM/BK einen neuen 240-Hz-Gaming-Monitor mit einer Diagonale von 24,5″ für alle Fans schneller E-Sports-Titel. Das Fast VA-Panel bietet nicht nur hohe Bildwiederholraten, sondern auch schnelle Reaktionszeiten und ein großes Kontrastverhältnis.

Der AOC Gaming 25G3ZM/BK im Detail:

Zentrales Feature des Monitors ist natürlich die hohe Bildwiederholrate. Dank Adaptive-Sync-Unterstützung passt sich diese in einem Bereich von 48 Hz bis 240 Hz den FPS der Grafikkarte an. Passend dazu müssen natürlich die Reaktionszeiten gering ausfallen, so liegen diese bei 0,5 ms MPRT bzw. 1 ms GtG. Wie bei solchen Monitoren üblich liegt die Auflösung bei 1920×1080 Pixel, bei der Diagonale von 24,5″ ergibt sich so eine Pixeldichte von 90 PPI. Das Kontrastverhältnis beträgt 3000:1 und der sRGB-Farbraum wird zu 100 % abgedeckt. Der Betrachtungswinkel liegt bei 178°/178° (horizontal/vertikal) und dank einer Hintergrundbeleuchtung von 300 Nits ist ein Einsatz bei den meisten Umgebungsbedingungen möglich.

Für einen guten Stand verfügt der Monitor über einen Standfuß mit vier schmalen Auslegern, um dennoch wenig Platz zu benötigen. Auch ergonomische Features werden geboten. Dazu zählt eine Höhenverstellung von 130 mm, die Möglichkeit den Monitor zu drehen (Pivot), zu neigen und zu schwenken. Für ein gutes Kabelmanagement ist eine Öffnung eingearbeitet, durch die die Kabel nach hinten weggeführt werden können. Alternativ kann der Monitor mit der VESA-Halterung an einem Schwenkarm oder ähnlichem angebracht werden. Anschlussseitig bietet der Monitor einen DisplayPort-1.2- und zwei HDMI-2.0-Ports. Über die G-Menu-Software von AOC kann man die OSD-Einstellungen des Monitors auch bequem über den PC anpassen.

Preis und Verfügbarkeit:

Der AOC Gaming 25G3ZM/BK ist ab Oktober 2022 zu einem UVP von 239,00 € verfügbar.