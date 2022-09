The Last of Us – Erster Trailer der TV-Serie veröffentlicht

Wie bereits im Vorfeld angekündigt wurde der erste Trailer zur kommenden TV-Serie The Last of Us veröffentlicht. Den Trailer findet ihr weiter unten eingebettet.

Serienjunkies erkennen natürlich sofort die beiden Hauptfiguren der Serie. Pedro Pascal (u.A. The Mandalorian, Game of Thrones) spielt Joel, während Bella Ramsay (u.A. Game of Thrones) in die Rolle von Ellie schlüpft. Der erste Teaser rückt dann eben auch beide Figuren in den Fokus. Außerdem tauchen die bekannten Clicker samt ihrer ikonischen Geräusche auf.

Doch nicht nur das, es gibt weiterhin einen kleinen Ausblick auf etwas weniger bekannte Figuren, die Gamerinnen und Gamern allerdings vertraut vorkommen dürften. Da wären beispielsweise Marlene, Henry und Tess, wobei es sicherlich noch weitere Figuren aus der Spielvorlage in die Serie geschafft haben.

Trotz aller Vorfreude über diesen ersten Trailer schuldet man uns noch einen Starttermin für die Serie The Last of Us. HBO gibt den Starttermin für 2023 an, für Deutschland wird die Erstausstrahlung dann via Sky erfolgen.

In der Zwischenzeit könnt ihr in unseren Test zur aktuellen Neuauflage von TLoU für Playstation 5 schauen → zum Test