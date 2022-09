Sprachgesteuerter Thriller Unknown Number

Indie-Entwickler godolphin Games hat nun den Trailer für den Sprachgesteuerten Thriller Unknown Number: A First Person Talker vorgestellt und das Releasedatum verraten.

Der Titel verrät schon, dass es sich hierbei um ein recht ungewöhnliches Spiel handelt. In diesem Spiel müsst Ihr nämlich nicht schießen, sondern sprechen.

Ein mysteriöser Telefonanruf bringt die Geschichte ins Rollen. In einen Raubüberfall mit hohem Einsatz hineingezogen, müssen Passwörter geknackt, Wachen ausgetrickst und verschiedene Herausforderungen bewältigt werden. Doch letztlich steht viel mehr auf dem Spiel, es geht auch um die Errettung der ganzen Welt.

„Unknown Number ist der weltweit erste ‚First Person Talker‘ – und wir können es kaum erwarten, dass ihr ihn erlebt“, so Thomas Keane, Creative Director bei godolphin games. „Das Spiel wird Sie dazu bringen, zu reden, zu schreien, zu singen und zu flüstern – in einem gewagten Versuch, die Erde vor der Klimakatastrophe zu retten. Sie werden sich auch fragen, warum um alles in der Welt nicht mehr Spiele um Sprachbefehle herum gebaut sind. Für uns ist es das Ziel von Unknown Number, diese Revolution in Gang zu setzen.“

Beim sprachgesteuerten Thriller Unknown Number erhält der Spieler eine Reihe interaktiver „Telefonanrufe“. Per Sprachbefehl muss darauf hin auf das jeweilige Gegenüber reagiert werden. Die Vielzahl komplexer Charaktere bringen außerdem jede Menge zu lösender Rätsel mit.

Features

Navigation durch eine labyrinthartige Bohrinsel

Entschlüsselung kryptischer Passphrasen zum Entsperren von Schatzspeichern

Manipulation von Handlangern und Wachleuten

Imitation von hochkarätigen Ölmanagern bei Telefonkonferenzen

Entscheidungen moralische Art, die sich auf die Geschichte auswirken

Und natürlich, erzähl den gerechten Anteil an Klopf-Klopf-Witzen

Mehr Infos

Ihr müsst Unknown Number aber nicht blind kaufen. Stattdessen könnt Ihr die Demo ausprobieren und den Titel Eurer Steam-Wunschliste hier zufügen.

Weitere Details zum Spiel bekommt Ihr auf der offiziellen Website.

Der sprachgesteuerte Thriller Unknown Number erscheint am 21. September 2022 auf Steam.

Quelle: godolphin Games

