Raiden IV x Mikado remix angekündigt – Update

Bei den Bildern des Trailers fühlt man sich direkt wieder in die 90er-Jahre zurückversetzt. NIS America kündigt Raiden IV x Mikado remix an.

Die frühen 90er-Jahre hatten neben merkwürdigen Make-up- und Klamottentrends eine ganze Menge genialer Videospiele auf Lager. Heute reden wir gerne verklärt von „Kult“ oder betiteln diese Games als „Klassiker“ und „Retro“. Egal, welche Bezeichnung Ihr auch immer verwenden wollt: all dies trifft auf Raiden zu! An Raiden kam man einfach nicht vorbei.

Ganz klassisch, aber in schickem neuen Gewand, bringt NIS America nun mit Raiden IV x Mikado remix den Arcade-Shooter auf die aktuelle Konsolengeneration und den PC.

In der offiziellen Pressemitteilung liest sich das so:

„Dieser klassische Arcade-Shooter bietet ein Komplettpaket mit neuer Musik, Kampfmodi, einer Option für vertikalen Bildschirm und vielem mehr.“

Die offizielle Homepage kündigt „eine aufregende Auswahl an brandneuen Levels, Kampfmodi, Spielstilen und mehr“ an. Der erste Announcement Trailer zeigt recht eindrucksvoll, was uns im Game erwartet:

Allerdings müssen wir uns noch eine Weile gedulden, denn Raiden IV x Mikado remix erscheint erst Anfang 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, und PC.

Update vom 09. September 2022:

Raiden IV x MIKADO remix erscheint auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC in Europa am 3. Februar 2023.

Die PS5-Version bekommt außerdem eine Deluxe-Edition mit Soundtrack und Poster spendiert.

Vielleicht bekommen wir bis dahin noch ein paar mehr Infos zum Spiel. Wir werden natürlich dann wieder gerne darüber berichten.

Quelle: Pressemitteilung Koch Media