Die AMIGO Herbstneuheiten 2022

Auch AMIGO bietet pünktlich zum beginnenden Herbst eine Reihe neuer Spieletitel in den Bereichen Würfel- und Kartenspiel. Hier wollen wir einen kurzen Überblick über die Herbstneuheiten von AMIGO geben.

Armadillo:

Hinter dem englischen Namen für Gürteltier verbirgt sich ein neues Würfelspiel von Rudi Biber. Ist ein Spielender an der Reihe, wählt er beliebig viele der unterschiedlichen Würfel aus und lässt sie rollen. Dann legt eine zum Ergebnis passende Handkarte ab. Aber auch die Mitspielenden können das Ergebnis nutzen und ihrerseits eine Handkarte ablegen. Das Ziel ist es schnellstmöglich die Karten abzulegen, denn zum Ende der Runde bringen sie Minuspunkte. Natürlich kann das Ergebnis auch mal nicht genau zu einer Handkarte passen, dann kann man Chips einsetzen, um es passend zu machen. Gewonnen hat der Spielende, der nach drei Runden die wenigsten Minuspunkte hat.

Armadillo richtet sich an zwei bis sechs Spielende im Alter ab acht Jahren und die Spieldauer beträgt etwa 20 Minuten. Das Spiel ist zu einem UVP von 10,99 € erhältlich.

Bohnanza – Das Würfelspiel:

Das allseits bekannte, legendäre Bohnenspiel feiert sein Comeback als Würfelspiel. Mittels fünf Bohnenwürfeln gilt es verschiedene Aufgaben einer Erntekarte zu erfüllen, aber auch hier können die Mitspielenden von jedem Wurf profitieren. Der Spielende der würfelt hat jedoch den Vorteil, dass er, sollte er mit dem Wurf nicht zufrieden sein, noch einmal würfeln darf. Vollständig abgearbeitete Erntekarten kann man gegen Bühnenmaler eintauschen. Gewonnen hat der Spielende, der zuerst 10 Bühnenmaler gesammelt hat.

Bohnanza – Das Würfelspiel richtet sich an zwei bis fünf Spielende im Alter ab zehn Jahren und die Spieldauer beträgt etwa 30 Minuten. Das Spiel ist zu einem UVP von 10,99 € erhältlich.

Saboteur – The Dark Cave:

In diesem Kartenspiel schlüpfen die Spielenden in die Rolle von Zwergen, die schnellstmöglich aus einer Höhle, in der sie einen Goldschatz gefunden haben, fliehen müssen. Die Höhle droht einzustürzen und so müssen sie gemeinsam den Ausgang finden und sich hierbei gegenseitig helfen. Allerdings verbirgt sich in den beiden Clans häufig ein Saboteur, der sie davon versucht abzuhalten aus der Höhle hinauszufinden. Denn nur so können sie das Gold für ihren Clan sichern. Gewonnen hat der Clan, der am Ende das meiste Gold gesichert hat.

Saboteur – The Dark Cave richtet sich an zwei bis acht Spielende im Alter ab zehn Jahren und die Spieldauer beträgt etwa 45 Minuten. Das Spiel ist zu einem UVP von 14,99 € erhältlich.

Sauscharf:

Hier dreht sich alles um Chilis und scharfe Saucen. Durch das Sammeln vieler Chilis bauen sich die Spielenden ein „sauscharfes“ Kartendeck auf, mit dem sie schließlich die feurigsten Saucen zubereiten können. Hier spielt aber auch das richtige Timing eine große Rolle, denn eine ausgespielte Kombination kann man entweder nutzen, um weitere Chilis zu sammeln oder um eine Sauce zuzubereiten, bevor sie einem jemand wegschnappt. Denn je schärfer die Sauce, desto gewinnbringender ist sie.

Sauscharf richtet sich an zwei bis vier Spielende im Alter ab zehn Jahren und die Spieldauer beträgt etwa 30 Minuten. Das Spiel ist zu einem UVP von 20,99 € erhältlich.

Unsolved – Der Jagd-Unfall:

War es ein Mord oder ein Unfall? Dieser Frage widmet sich dieses neue Krimi-Spiel. Basierend auf Bildern gilt es den Fall aufzuklären. Dazu schauen sich die Spielenden gemeinsam die Bilder an und tauschen sich zu möglichen Hinweisen und Indizien aus. Dabei müssen sie gemeinsam entscheiden, welche 12 Karten sie offen auslegen wollen. Schließlich gilt es zu klären, wer das Opfer ist, ob es eine Tatwaffe gibt, sowie warum und von wem wurde das Opfer getötet.

Unsolved – Der Jagd-Unfall richtet sich an einen bis sechs Spielende im Alter ab 16 Jahren und die Spieldauer beträgt etwa 45 Minuten. Das Spiel ist zu einem UVP von 14,99 € erhältlich.

Wizard Deluxe:

Perfekt für alle Wizard-Fans, denn das erfolgreiche Stichspiel erscheint in einer Version mit exklusiver Ausstattung. Diese enthält neben dem Kartensatz mit frisch überarbeiteten Illustrationen hochwertige Metallmünzen. Diese dienen dazu, vorhergesagte Stiche besser zu überblicken. Mit dem beiliegenden Wizard-Stift kann man die Vorhersagen schließlich auf dem Block der Wahrheit notieren.

Wizard Deluxe richtet sich an drei bis sechs Spielende im Alter ab zehn Jahren und die Spieldauer beträgt etwa 45 Minuten. Das Spiel ist zu einem UVP von 15,99 € erhältlich.

Würfelhelden:

In diesem Würfelwettstreit kämpfen die Spielenden um das Königreichs Therion. Dazu schlüpfen die Spielenden in die Rolle von Heldinnen und Helden. Ihre Aufgabe ist es, die Bösewichte, die im Königreich Unwesen treiben, zu ergreifen. Hierfür erhält man natürlich eine entsprechende Belohnung, aber auch Schätze gilt es zu finden. Das Spiel endet, wenn alle Bösewichte ergriffen wurden und es gewinnt der Spielende mit den meisten Münzen.

Würfelhelden richtet sich an zwei bis vier Spielende im Alter ab acht Jahren und die Spieldauer beträgt etwa 30 Minuten. Das Spiel ist zu einem UVP von 20,99 € erhältlich.