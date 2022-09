Casino Spiele für PC oder Xbox – was man unbedingt wissen sollte

In letzter Zeit ist ein neuer Trend zu beobachten, der immer mehr für Verwirrung in der Spielgemeinde sorgt. Gaming und Gambling – das waren bis vor kurzem zwei Welten, die wenige Berührungspunkte hatten. Folglich gab es auch zwei Arten von Spielern – die Game-Freaks, die von Video-Spielen in solchen Massen fasziniert waren, dass sich dadurch ganze Industrien entwickelt haben, und die Zocker, für denen Glücksspiel um Echtgeld die beste Freizeitbeschäftigung ausmachte.

Mit der Migration aller Unterhaltungsbranchen zum Internet ist allerdings diese klare Unterscheidung im Begriff, komplett zu verschwinden. Die Grenze zwischen besten Casino Spiele und mit Spannung beladenen Video Games schwindet immer mehr. Natürlich bevorzugen es vor allem passionierte Fans der Glücksspiele, ihr Glück auch weiterhin in den zahlreichen Online Spielhallen herauszufordern. Hier sorgen beste Online Casino Spiele nicht nur für spannende Unterhaltung, sondern bescheren manchmal den Zockern den einen oder anderen netten Gewinn. In letzter Zeit sind allerdings die Casino Spiele auch Bestandteil immer mehr Games, die für PC oder eine Spielkonsole wie die Xbox bestimmt sind. Genau diese Entwicklung weckt immer größeres Interesse und bedarf demzufolge eine etwas tiefer gehende Betrachtung.

Demo Casino Spiele, die echtes Glücksspiel nur nachahmen

Ihren Siegeszug treten Casino Spiele bereits nicht nur bei dafür speziell ausgelegten Anbietern im Internet an. Facebook zum Beispiel verbindet Menschen, um ihnen zu ermöglichen, Fotos, Erlebnisse und warum nicht auch Spielerfahrungen zu teilen. „Social Gambling“ ist auf dem Vormarsch. Dabei kann man diese Art der Casino Spiele nicht als echtes Glücksspiel bezeichnen. Denn beim Spiel gewinnt man hier nur virtuelle Punkte oder Coins, kein Echtgeld aber. Diese Demo Casino Spiele ermöglichen es somit zahlreichen Nutzern, den Kick und Nervenkitzel echter Glücksspiele zu erleben, ohne dabei Hab und Gut aufs Spiel zu setzen.

Demo Casino Spiele machen auch vor mobilen Apps und Smartphones nicht Halt. Die mobilen Geräte sind unsere treuen Alltagsgefährten. Wir sind schon daran gewöhnt, fast alles mobil auf dem Smartphone zu erledigen. Die Anzahl der in Google Play Store oder in der App Store verfügbaren Apps ist schier überwältigend. Kein Wunder also, dass darunter auch viele beste Casino Spiele Platz finden. Hier seien nur einige Beispiele erwähnt: Slotomania, Zynga Poker oder Doubledown Casino, mit diesen spannenden Anwendungen wird der Gang zu der Spielothek vor Ort überflüssig. Besonders wenn man als einfacher Nutzer nur den Trill erleben will, aber keine Gewinne anstrebt. Was bei diesen Demo Casino Spielen allerdings jedem Fan der Glücksspiele zugutekommt, ist die Erfahrung, die man damit sammeln kann. Egal ob Poker, Roulette oder Blackjack, hier hat man die Gelegenheit, sich mit Spielregeln und Spielstrategien bekannt zu machen, ohne einen einzigen Cent zu riskieren.

In-Game Gabling – etwas für echte Spielfans

Video Games für den PC oder Xbox haben sich in letzter Zeit zu echten Kunstwerken der Spielkunst gemausert. Alles, was in der Technologie bei Grafik, Sound oder gar virtueller Realität neu erscheint, macht seine ersten Schritte zuerst bei diesen Spielkreationen. Der Hype um die Video-Games ist inzwischen so groß, dass echte Fans kein Geld oder tagelanges Warten vor den Stores scheuen, um als erste an eine Neuveröffentlichung zu gelangen. Dass dabei die Casino Spiele Entwickler abseits dieser Entwicklung stehen, ist bei diesem so stark umkämpfen Markt kaum zu erwarten.

Folglich ist es schon keine Seltenheit, dass Video Games Produzenten auch Casino Spiele wie Poker oder Blackjack ins Spielgeschehen solcher Blockbuster-Titel wie The Sims und Grand Theft Auto mit einbeziehen. Meistens ist es dem Spieler durch solche In-Game Casino Spiele die Möglichkeit gegeben, zusätzliche Gegenstände oder Münzen zu gewinnen. Manchmal ist es auch die einzige Option für die Fans, im Spiel weiter voranzukommen. Hier handelt es sich um etwas, was schon echtem Glücksspiel ähnelt. Denn man kann sich mit Hilfe von Geschick und Glück bestimmte Vorteile beim Gaming im wahrsten Sinne des Wortes erspielen.

Dank der unglaublichen Möglichkeiten der Virtuellen Realität ist es heutzutage sogar möglich, mit seinem Avatar innerhalb des Spielgeschehens die Schwelle eines simulierten Casinos zu überschreiten. Hier warten schon die besten Casino Spiele entdeckt zu werden. Im Multyplayer Games kann man sich in die Rolle eines echten Zockers hineinversetzen und ein paar Spielrunden am Roulette- oder Blackjack-Tisch genießen. Oder eben die Hebel der einarmigen Banditen betätigen und mit virtuellen Spielmünzen die Kasse klingen lassen.

Lootboxen – das neue Antlitz von Glücksspiel bei Gaming

Wenn Casino Spiele bei modernen Games für PC und Konsole einmischen, kann man natürlich auch die Kisten, die mit virtuellen Gegenständen und Belohnungen voll beladen sind, nicht unerwähnt lassen. Der Kauf von Lootboxen, von denen man im Vorhinein nicht wissen kann, was sie enthalten, ist schon an sich Glücksspiel.

Doch manchmal nehmen Lootboxen die Form von Gewinnen an, die die In-Game Casino Spiele den Glückspilzen statt Echtgeld großzügig spenden. Damit kann man nicht nur sein Gameplay stärken, sondern die virtuellen Vergütungen auch gegen echte Währung oder zahlreiche Vergünstigungen mit anderen Spielern auf Steam eintauschen. Derart kommen Casino Spiele bei PC- und Konsolen-Games ihrer wahren Natur am nächsten.