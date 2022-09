Alphacool präsentiert Core M.2 NVMe PCIe 4.0 Wasserkühler

NVMe SSDs im Format M.2 gehören mittlerweile zur PC-Standardausstattung, da sie hohe Transferraten und extrem niedrige Zugriffszeiten erlauben und so ein schnelleres und effektiveres Arbeiten oder Spielen am PC ermöglichen. Aufgrund der Bauweise sind M.2 NVMe SSDs aber nur kurzfristig in der Lage, ihre maximale Leistungsfähigkeit abzurufen. Der Controller Chip erhitzt sich schnell und beginnt frühzeitig die Leistung der SSD zu drosseln. Damit die volle Leistung des Speichers dauerhaft genutzt kann, bietet Alphacool ab sofort den Core M.2 NVMe PCIe 4.0 Liquid Cooler mit digitaler aRGB Beleuchtung an.

Der Core M.2 NVMe PCIe 4.0 Liquid Cooler Kühler verfügt über 5 digital adressierbare RGB LEDs, die eine einzigartige Beleuchtung erzeugen. Die LEDs können an einen digital RGB-Controller oder ein digital RGB fähiges Mainboard angeschlossen und so nach Belieben gesteuert werden. Der Materialmix aus Acryl, vernickeltem Kupfer und Aluminium verleiht dem Kühler außerdem ein edles Design.



Alphacool’s Core M.2 NVMe PCIe 4.0 Liquid Cooler ist eine sinnvolle Erweiterung für jeden Wasserkreislauf und sorgt dafür, dass die M.2 NVMe SSD ihr volles Potenzial freisetzen kann. Smart und effizient!

Features

– Material Kühlerboden: vernickeltes Kupfer

– Material Kühlergehäuse: Acryl

– Material Backplate: Aluminium

– Beleuchtung: 5 digitale aRGB LEDs

– Anschlüsse: 2x G1/4″

– Abmessungen: 130,7 x 56 x 24,41mm

Kompatibilität:

– M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD