World of Tanks feiert Geburtstag und zwar mit einer Beach-Party. Eigentlich bekommt ja das Geburtstagskind die Geschenke. Doch die Spieler können die Belohnungen erhalten.

Schnappt euch eine Sonnenbrille und packt das Strandtuch ein! Diesen Sommer veranstaltet World of Tanks eine Strandparty zum 12. Geburtstag. Bis Ende August wird die

Garage zu einem Ort, an dem die Spieler entspannen können.

Vom 12. bis 22. August feiert World of Tanks sein 12-jähriges Bestehen. Es gibt speziellen Missionen, verschiedene Belohnungen und Jubiläumsmünzen, die gegen wertvolle Ingame-Goodies und einzigartige Anpassungselemente eingetauscht werden können.

Jeder Kommandant kann sich an einem beliebigen Tag des Geburtstags-Events vom 12. bis 22. August ins Spiel einloggen und erhält den kostenlosen 2D-Stil „Only Twelve“. Außerdem erhalten Spieler, die sich am Tag des Events zum ersten Mal einloggen, einen Tag Premiumkonto (bis zu sieben Tage Premiumkonto insgesamt).

Jede tägliche Mission bringt fünf Jubiläumsmünzen ein, die im speziellen Bereich des Ingame-Shops eingetauscht werden. Für große Missionen gibt es zusätzlich zu den Belohnungen jeweils 20 Jubiläumsmünzen.

Als zusätzliches Geschenk erhalten Spieler, die drei tägliche Missionen absolvieren, den Lago M/38, einen brandneuen, schnell feuernden schwedischen Premium-Panzer der Stufe III.

„Guckt nach den großen Rabatten auf erforschbare Fahrzeuge, Anpassungselemente, Ausrüstung, Verbrauchsmaterialien, Umwandlung von Gratis-EP und Crew-EP und mehr. An bestimmten Tagen erwartet die Kommandanten x2 und sogar x5 XP-Multiplikatoren für den ersten Gewinn auf jedem Fahrzeug. World of Tanks läuft diesen Sommer wieder heiß!„,

so Uriy Kuryavyi, Publishing Director von World of Tanks.

Mehr Informationen zum Geburtstags-Event von World of Tanks gibt es auf der offiziellen Webseite.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Wargaming

Noch mehr Geburtstag wird hier gefeiert!