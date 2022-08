World of Warships – Der Kreuzer Puerto Rico ist zurück

Entwickler und Publisher Wargaming spendiert dem Free-to-Play-Multiplayer-Marinespiels World of Warships im August ein weiteres Update. Zu den Feierlichkeiten des brasilianischen Unabhängigkeitstages gibt es einen neue Hafen und auch ein neues Schiff. Außerdem kehrt der Kreuzer Puerto Rico in die Werft zurück. Darüber hinaus beinhaltet das Update 0.11.7 neben einer Reihe von Kameraverbesserungen außerdem die Rückkehr der zuvor veröffentlichten Godzilla vs. Kong-Inhalte.

Kreuzer Puerto Rico in der Werft

Mit diesem Update kehrt ein amerikanischer Kreuzer der Stufe X in die Werft zurück. Der mit 12 mächtigen 305-mm-Kanonen, verteilt auf vier Haupttürme, einer starken Panzerung und einer ordentlichen Menge an PS, lässt die Ausstattung nichts zu wünschen übrig. Um diesen Kreuzer und die damit verbundenen Belohnungen zu erhalten, müssen die Spieler wie beim hochwertigen Tier VII-Commonwealth-Zerstörer Huron 40 Bauphasen abschließen. Mit dem Schiff erhalten die Spieler eine permanenten Tarnung, einen Hafenplatz, einen Kommandanten mit zehn Fertigkeitspunkten und eine Gedenkflagge.

Diejenigen, die den Kreuzer Puerto Rico bereits besitzen, werden für ihre Bemühungen mit dem Puerto Rico-Zertifikat belohnt. Dieses kann in der Waffenkammer gegen Dublonen, Stahl oder Forschungspunkte eingetauscht werden.

200 Jahre brasilianische Unabhängigkeit

Zur Feier des brasilianischen Unabhängigkeitstages gibt es im brandneuen Hafen von Rio de Janeiro eine Reihe Belohnungen zu ergattern. Darunter das panamerikanische Schlachtschiff Rio de Janeiro der Stufe V. Der Tarnanstrich „Weißer Schwan“ steht als letzte Belohnung für Spieler bereit, die eine spezielle Reihe von Missionen abschließen. Rio de Janeiro ist mit 14 305-mm-Hauptkanonen ausgestattet, die sich durch eine hohe Präzision und ein hohes Granatengewicht auszeichnen. Mit HE- und AP-Granaten und guten Kampffähigkeiten kann das Schiff seinen Gegnern erheblichen Schaden zufügen. Allerdings verfügt es nicht über Luftabwehrwaffen und hat außerdem eine niedrige Geschwindigkeit.

Zwei Titanen kehren zurück

Die Zusammenarbeit von World of Warships mit Godzilla vs. Kong bringt die beiden Giganten zurück. Premium-Container enthalten verschiedene Gegenstände aus dem Event des vergangenen Jahres und bieten die Möglichkeit, permanente und erweiterbare Tarnungen, Kommandanten und wirtschaftliche Boni zu erwerben. Godzilla und Kong kehren als Kommandanten für die Schlachtschiffe der Stufe VIII Amagi und VIII North Carolina zurück, die mit ihren einzigartigen Tarnungen ebenfalls eine triumphale Rückkehr auf die Meere feiern. Schließlich werden in dieser Neuauflage von Godzilla vs. Kong auch die ultimativen Titanen- und Wächter-Tarnungen wieder zum Kauf verfügbar sein.

Licht, Kamera, Action!

Zur Verbesserung der Spielerfahrung und des Komforts wurde die Kampfkamera mit einem engeren Sichtfeld ausgestattet, um das Schiff des Spielers mehr in den Mittelpunkt zu rücken, und bietet nun zwei Kamerapositionen zur Auswahl, wenn die Kommandanten mit einem Späherflugzeug zielen. Außerdem wurden zwei neue Einstellungen hinzugefügt, mit denen der Spieler das Sichtfeld und die Kamerahöhe vom Schiff aus einstellen kann. Die Kameraführung wurde auch bei der Verfolgung von fliegenden Geschossen verbessert.

Eine vollständige Liste der Updates und Änderungen gibt es auf der offiziellen Website.

Über World of Warships

Zum Aufspielen des neuen Updates werden die Server am Donnerstag, 11. August 2022, zwischen 07:00 und 10:00 Uhr nicht verfügbar sein.

Quelle: Pressemitteilung Wargaming

