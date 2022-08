Casino Lizenzen: Das gilt es zu beachten

Der Besuch von Online-Casinos erfreut sich einer stetig wachsenden Beliebtheit. Die Gründe dafür sind schnell erklärt, denn hier findet der Nutzer eine gigantische Spielauswahl, die Casinos haben ihre Pforten rund um die Uhr geöffnet und mit nur wenigen Klicks können die Spiele beginnen. Neben diesem ganzen Komfort steht aber natürlich immer eine zentrale Frage im Raum, und die betrifft die Sicherheit der Online Casinos. Im Online Casinos Vergleich findet man eine Übersicht über die besten, geprüften Online-Casino-Anbieter. Was die Sicherheit im Online-Casino betrifft, so geht es hier vorrangig um die Lizenzen, die ein Betreiber vorweisen kann. Das Slothunter Casino ist zum Beispiel so ein Online-Casino, das eine Lizenz vorweisen kann, die sicherstellt, dass hier alle Sicherheitsaspekte eingehalten werden, die für einen Spieler relevant sind.

Wichtige Faktoren bei den Online-Casinos ohne deutsche Lizenz

In Sachen Sicherheit sind Casinos, die über eine deutsche Lizenz verfügen, ganz weit vorne. Mit dem Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages im Juli 2021 ist endlich ein Ende des unglaublichen Durcheinanders hinsichtlich der verwirrenden Gesetzgebung erreicht worden. Das ist nicht nur für die Nutzer sehr vorteilhaft, sondern ebenso für die Betreiber.

Die Bundesregierung hinkte in Sachen Glücksspiel noch immer etwas hinterher. Für viele Jahre war es ausschließlich im Bundesland Schleswig-Holstein möglich, überhaupt eine deutsche Lizenz zu bekommen. Darüber hinaus durften ausschließlich Spieler diese Online-Casinos besuchen, deren „gewöhnlicher“ Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein war. Diese Situation war in der Tat mehr als verwirrend. Da dort aber alles streng nach deutschen Normen reguliert war, hatten die dortigen Spieler gleichzeitig das höchste Sicherheitsgefühl.

In Deutschland konnten die Online-Casinos erst ab dem Jahr 2012 überhaupt zertifiziert werden. Auch aktuelle EU-Urteile konnten an dieser beinahe blinden Situation nichts ändern, glücklicherweise hat sich das inzwischen grundlegend geändert. Die Maßnahmen sind zwar aktuell noch recht hart, aber eines ist nun absolut garantiert, denn jeder, der ein Online-Casino mit deutscher Lizenz besucht, macht mit Sicherheit nichts falsch.

Zu den Maßnahmen, die die neuen Regelungen mit sich bringen, gehört unter anderem die Begrenzung des Einsatzes (maximal ein Euro pro Spin) sowie das monatliche Limit der Einzahlungen (höchstens 1000 Euro pro Kalendermonat Echtgeld-Einzahlung auf den Spieleraccount). Auch die beliebten Live-Casino-Spiele sind hier nicht erlaubt. Insofern wird es in diesen Casinos auch noch länger dauern, bis die VR Technologie Einzug hält, denn das ist der nächste Meilenstein in dieser Entwicklung. Diese Maßnahmen finden allerdings bei den Spielern nicht überall Anklang, da sich einige Spiele in ihrer Entscheidungsfreiheit deutlich eingeschränkt fühlen.

Zu den Sicherheitsmaßnahmen für die Spieler selbst gehört aber auch, dass Online-Casinos mit einer deutschen Lizenz verpflichtet sind, bei Spielern, die ein Suchtpotenzial aufweisen, sofort aktiv einzugreifen. Zu diesen Maßnahmen gehört die eigens dafür eingerichtet Datenbank OASIS. Hier werden alle Daten der Spieler eingetragen und an die Online-Casinos weitervermittelt. Das bedeutet, ist ein Spieler aufgrund von auffälligem Suchtverhalten gesperrt, ist es für ihn dank dieser Datenbank auch nicht mehr möglich, sich in einem anderen Onlinecasino anzumelden. Im Fokus der neuen Regelungen steht also vor allem die Suchtprävention.

Somit steht die deutsche Lizenz an vorderster Stelle, die im Übrigen recht schwer zu bekommen ist. Doch da es sich beim Glücksspielmarkt um einen überaus profitablen Markt handelt, der dazu noch im stetigen Aufwind lebt, werden viele weitere Anbieter versuchen, eine solche deutsche Lizenz zu erhalten. Gleichzeitig muss hier aber auch noch erwähnt werden, dass es sich in Deutschland, gegenüber anderen europäischen Verhältnissen, in Sachen Regulierung um ein sehr schwieriges Terrain handelt.

Wie steht es denn um die europäischen Lizenzen?

Es ist zwar richtig, dass gerade die deutschen Lizenzen für ganz besonders viel Sicherheit stehen, doch das heißt nun keinesfalls, dass eine Lizenz, die aus einem europäischen Land stammt, nicht sicher wäre. Manche Kunden bevorzugen sogar andere europäische Lizenzen, denn hier sind die Regulierungen hinsichtlich der Spielauswahl und der Einsätze deutlich weniger streng. In der Regel gibt es hier auch keine Begrenzung hinsichtlich der monatlichen Einzahlung. Mit dieser Freiheit, die die Regelungen der europäischen Lizenzen erlauben, sollte man aber auch entsprechend umsichtig umgehen. Gerade hier sollte natürlich niemand sein Budget für die Fixkosten in einem Online-Casino verspielen. Andernfalls ist es an der Zeit, sich an eine Suchtberatungsstelle zu wenden.

Sowohl die Liquidität des Anbieters als auch ein Top-Support sind die wichtigsten Kriterien bei einem Online-Casino ohne deutsche Lizenz. Außerdem ist es auch sehr wichtig zu prüfen, ob die Lizenzen auch in der Europäischen Union gültig sind. Es muss einfach klar sein, dass es auch hier einige zweifelhafte Anbieter gibt. Überall dort, wo es um viel Geld geht, gibt es leider auch immer eine Reihe von schwarzen Schafen. Aufgrund dieser Tatsache sollte man immer zuerst schauen, was genau im Impressum des Anbieters steht.

Besonders sichere europäische Lizenz

Als ganz besonders sicher gelten vor allem die Lizenzen der Malta Gaming Authority (MGA), der Remote Gambling Authority Gibraltar (RGA) sowie der Gambling Supervision Commission der Isle of Man. Die Regulierungsbehörden, die dort ansässig sind, sind sowohl besonders streng und gleichzeitig herrschen dort extrem hohe Qualitätsstandards. Warum gerade Malta als Sitz in der Europäischen Union so häufig gewählt wird, hängt mit steuerlichen Gründen zusammen. Ein guter Grund also, warum dort so viele Onlinecasinos ihren Stammsitz haben. Klar ist auf jeden Fall, dass die Online-Casinos mit einer europäischen Lizenz nicht unsicherer sind als Anbieter mit der strengen deutschen Lizenzierung.

Wie steht es um die Zahlungsmoral der Online-Casinos?

Gerade Neulinge sollten hinsichtlich der Online-Casinos aus Fernost oder nicht europäischen Ländern sehr vorsichtig sein und diese meiden. Anders als in der Europäischen Union gelten hier bei Weitem nicht so strenge Richtlinien und Normen der Politik. Man kann das zwar nicht verallgemeinern, denn es gibt natürlich auch ausländische Anbieter, die durchaus seriös sind, doch gerade als Neuling sollte man hier definitiv kein Risiko eingehen.

Die Zahlungsmoral der Online-Casinos ist hier ein wichtiger Faktor. Für jeden Spieler ist es verheerend, wenn das Geld nur zögerlich ausgezahlt wird. An genau dieser Stelle sind vor allem die sozialen Netzwerke überaus hilfreich, denn hier finden sich die Nutzer, die Erfahrungen austauschen und ein solches Casino ist schnell gebrandmarkt. Nicht selten hilft die „Google-Suche“ über einen Anbieter, ob dieser in der Vergangenheit zuverlässig Auszahlungen geleistet hat. Zudem sind Online-Casinos, die bereits seit Jahren auf dem Markt existieren, zu bevorzugen.