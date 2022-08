Animationsfilm Maurice der Kater angekündigt

Es mag zwar noch etwas führ sein, aber der heutige „Internationale Tag der Katze“ bietet sich für die Ankündigung des neuen Animationsfilms Maurice der Kater geradezu an. Das katzenstarke Kino-Abenteuer wird ab dem 9. Februar 2023 die deutschen Kinoleinwände erobern.

Nach dem beliebten Buch des legendären und vielfach preisgekrönten britischen Autors Terry Pratchett („Scheibenwelt“-Romane) entstand eine grandiose Animationsverfilmung voller Humor, Fantasie, Charme und intelligenter Zwischentöne. Comedian Bastian Pastewka erweckt den gerissenen Kater, der mit einer Gruppe außergewöhnlicher Ratten in

einem irrwitzigen, tierischen Abenteuer landet, mit seiner unnachahmlichen Stimme zum Leben.

Einen Vorgeschmack auf den Film bekommt Ihr im ersten Trailer:

KINOSTART: 9. Februar 2023

Über den Film

Ratten, überall Ratten! Sie schlummern in Brotkästen, tanzen auf Tischplatten und klauen Torten dreist unter den Augen der Bäcker… Was also braucht jede Stadt? Einen geschickten Rattenfänger! Auftritt Maurice – ein gewiefter sprechender Kater, der die perfekte Masche

entdeckt hat, um sich eine goldene Nase zu verdienen. Gemeinsam mit dem naiven Menschenjungen und Flötenspieler Keith und einer kunterbunten Truppe schlauer sprechender Ratten zieht er von Dorf zu Dorf, um die Bewohner um ihr Geld zu erleichtern. Alles läuft wie am Schnürchen, bis das ungewöhnliche Team in dem entlegenen Dorf Bad Blintz ankommt und feststellen muss, dass ihr Plan diesmal nicht aufgeht. Doch Maurice

wäre nicht Maurice, wenn er nicht mit jeder Menge List und Tricks versuchen würde, das düstere Geheimnis des kleinen Städtchens zu lüften.

In MAURICE DER KATER werden die beliebten Figuren aus dem gleichnamigen Roman des britischen Bestseller-Autors Terry Pratchett zum Leben erweckt. Inspiriert vom Märchen über den Rattenfänger von Hameln entspinnt Pratchett eine fantasievolle, intelligente und humorvolle Geschichte, die nun als unterhaltsamer Animationsfilm für die ganze Familie auf die große Leinwand kommt.

Der Oscar®-nominierte Autor Terry Rossio („Shrek“, „Aladdin“) schrieb das Drehbuch, Carter Goodrich („Ratatouille“, „Coco“) und Heiko Hentschel („Ooops! Die Arche ist weg…, „Luis und die Aliens“) entwickelten das originelle Figurendesign rund um Maurice und seine unglaublichen Rattenfreunde.

Regie führte der deutsche Animationsexperte Toby Genkel („Ooops! 2 – Land in Sicht“). Neben Bastian Pastewka („Konferenz der Tiere“) als Stimme von Maurice sind in der deutschen Synchronfassung Jerry Hoffmann („Amelie rennt“) als Keith und Janin Ullmann („Die Croods“) als neugierige Ratte „Nahrhaft“ zu hören.

Quelle: Offizielle Pressemitteilung

