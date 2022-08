12 Jahre game2gether – Thermaltake Toughliquid 360 ARGB

Endlich ist der Sommer da und es wird aktuell immer mal wieder sehr warm, ideale Zeit also, um der CPU etwas mehr Abkühlung zu verschaffen. Daher verlosen wir heute in Kooperation mit Thermaltake eine wundervolle CPU All-In-One Wasserkühlung. Hierbei handelt es sich um die Thermaltake Toughliquid 360 ARGB, also eine AiO mit 360mm Kühlfläche.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Thermaltake“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die TOUGHLIQUID 360 ARGB Sync ist eine mit TOUGHFAN 12 ausgestattete AIO Wasserkühlung, inkl. integriertem Controller und drehbarem CPU Waterblock-Aufsatz (Logo) mit 6 LEDs, die von 5V RGB kompatiblen Motherboards angesteuert werden können.

Drehbarer Waterblock-Aufsatz

Der TOUGHLIQUID 360 ARGB verfügt über eine drehbare Kappe, die es dem Benutzer ermöglicht, die Kappe auch nach der Installation leicht zu drehen, so dass das TT-Logo immer in die richtige Richtung zeigt.

Beleuchtungseffekte wechseln

Der hochglanzpolierte Wasserblock ist mit einem eingebauten Controller ausgestattet, der eine einfache Steuerung des Beleuchtungsmodus, der Geschwindigkeit und der Farbe des Wasserblocks ermöglicht. Somit gehören störende Controller-Kabel der Vergangenheit an.

TOUGHFAN 12

Ausgestattet mit drei TOUGHFAN 12 bietet die TOUGHLIQUID 360 ARGB Sync eine Lüfterdrehzahl von bis zu 2000 RPM und sorgt so für beste Kühlergebnisse bei geringer Geräuschentwicklung.

Leistungsstarker Waterblock

Die hochleistungsfähige Kupferplatte beschleunigt die Wärmeleitung. Die hochwertige und äußerst zuverlässige Pumpe ermöglicht eine maximale Wasserzirkulation und hält die Kupferplatte kontinuierlich kühl.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in Bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 31.08.2022, 23:59 Uhr