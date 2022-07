Superman: Sohn von Kal-El 1 – Comic Review

Im Rahmen von Infinite Frontier gibt es auch rund um Superman neues, denn Clark Kent gibt nun das Zepter an seinen Sohn Jon weiter und wir erleben nun die Abenteuer von Superman: Sohn von Kal-El in Band 1.

Allgemeines:

„Eine neue Ära beginnt, als Jon Kent zum Mann aus Stahl wird und damit die Rolle des größten aller Superhelden übernimmt. Nun lasten die Erwartungen einer ganzen Welt auf den Schultern des jugendlichen Stählernen, und dies gedenkt Henry Bendrix, Diktator des Inselstaats Gamora, auszunutzen …

Der neue Superman – Neue Serie von Bestsellerautor Tom Taylor (INJUSTICE, DC-HORROR)!“

Inhaltsangabe zu Superman: Sohn von Kal-El 1 (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Superman Storys Superman: Son of Kal-El 1–6 zentrale Charaktere Superman Zeichner Daniele di Nicuolo, John Timms Autor Tom Taylor Seitenanzahl 156 Preis 18,00 € Veröffentlichung 10.05.2022



Der Band besteht aus sechs einzelnen Storys, die im Original als separate Ausgaben erschienen sind. Getrennt werden diese durch die Covergrafiken der Originalausgaben und am Ende finden sich noch ein paar alternative Coverentwürfe.

Für Wahrheit, Gerechtigkeit und eine bessere Welt Die Wahrheit – Kapitel 1 Die Wahrheit – Kapitel 2 Eine angemessene Antwort Ausgebrannt Anfänge

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Für Wahrheit, Gerechtigkeit und eine bessere Welt:

Der Comic beginnt mit der Geburt von Jonathan Kent, dem Sohn von Clark Kent und Lois Lane. Nach einem Sprung in die aktuelle Zeit sehen wir, dass aus dem kleinen Baby nun ein Erwachsener geworden ist und Jon das Erbe seines Vaters als Superman angetreten hat. Mit dieser Aufgabe hat er alle Hände voll zu tun, denn er wird bei einem Waldbrand benötigt. Jedoch wiegt das Erbe und die Verantwortung auf seinen Schultern schwer und er ist noch seinen eigenen Weg zu finden. Vielleicht ist für ihn eine größere Rolle vorgesehen und er soll nicht nur einzelnen Probleme lösen, sondern die Erde im Ganzen heilen…

Die Wahrheit – Kapitel 1:

Jon Kent versucht sich eine Tarnidentität aufzubauen, um so das College, wie ein ganz normaler Mensch, zu besuchen. Doch ereignet sich an seinem ersten Tag direkt ein Angriff. Kann er seine Tarnung aufrechterhalten? Doch es ereignen sich auch noch gänzlich andere Dinge, denn Jon muss eine Gruppe von Bootsflüchtlingen retten.

Die Wahrheit – Kapitel 2:

Jons Taten schlagen unbeabsichtigte Wellen, doch gelingt es ihm, die Menschen auf die Wahrheit aufmerksam zu machen, denn die Rettung der Bootsflüchtlinge ist politisch hochbrisant. Jedoch wird die Verantwortung, die auf Jons Schultern lastet, eher zu- als abnehmen, denn sein Vater wird außerhalb der Erde dringend benötigt…



Eine angemessene Antwort:

Jons Taten zeigen erste Wirkungen, denn er hat einen mächtigen Gegner erzürnt. So nimmt dieser direkt Jons Großeltern ins Visier. Doch hat er seinen Plan ohne Superman gemacht, denn seine besondere Schnelligkeit bietet ihm einige Vorteile. Allerdings scheint sein neuer Freund Jay kein normaler Mensch zu sein…

Ausgebrannt:

Bei dem Kampf in den ihn sein neuer Widersacher lockte wurde Superman von einer gigantischen Energie aufgeladen, die zur Folge hat, dass er alles auf der Welt hört und jedem helfen will. Doch mutet er sich hier nicht zu viel zu? Aber bei allem scheint er in Jay einen Freund gefunden zu haben, der ihn versteht und ihn unterstützen kann…

Anfänge:

Die Ereignisse rund um Gamorra laufen auf eine spannende Wendung zu. Aber währenddessen kommen Jon, Jay, Robin und Lois Lane den Hintergründen näher auf die Spur. Doch können sie noch schnell genug eingreifen? Was bahnt sich da zwischen Jon und Jay an?

Charaktere und Erzähler:

Der Mittelpunkt der Geschichten ist ganz klar Jon Kent, der neue Superman. Jedoch ist auch besonders sein Freund Jay von zentraler Bedeutung. Weitere wichtigen Nebencharaktere sind Jons Vater Clark Kent und seine Mutter Lois Lane, sowie Robin und Flash. Jedoch hat auch die gesamte Justice League einen Auftritt.

Für die Erzählung werden hier immer die Gedanken er verschiedenen Charaktere genutzt. Erkennen kann man den Charakter an der Farbe der Sprechblase und einem Zeichen im Hintergrund. So sind Jons Gedanken blau hinterlegt, die von Robin rot und die von Jay rosa. So kann man sich nochmal etwas besser in die Geschichte hineinversetzen.

Fazit:

Mit Superman: Sohn von Kal-El 1 startet die Saga rund um den Mann aus Stahl in eine neue Generation. Der Charakter von Jon orientiert sich dabei stark an den Problemen und der Lebensweise der aktuellen Zeit. Dies gibt der Geschichte einen frischen Charakter. Besonders seine Reflektiertheit macht ihn zu einem wahren Mann von Morgen. Auch die Hintergrundgeschichte verfügt über viele Aspekte, die Probleme der aktuellen Zeit widerspiegeln. Ein Start in diese neue Superman-Ära ist auch mit wenig Hintergrundwissen über die bisherigen Abenteuer gut möglich, auch wenn es natürlich hilft zumindest die Charaktere zuordnen zu können.

Wir sind gespannt, welche Wege die Abenteuer von Superman einschlagen werden.

