Stuntfest World Tour angekündigt – Unter dem Motto „Wir machen unsere Stunts selber“ kündigen Publisher THQ Nordic und Entwickler Pow Wow Entertainment das kommende Action-Sportspiel Stuntfest – World Tour an.

Zwar bleiben uns die Macher derzeit noch das genaue Erscheinungsdatum schuldig, versprechen aber die Veröffentlichung noch innerhalb diesen Jahres.

Die Beschreibung des Spiels in der offiziellen Pressemitteilung liest sich wie folgt:

Stuntfest – World Tour vereint Renn-Feeling, spektakuläre Crashes und wilde Zerstörung mit einer einzigartigen Schleudersitz-Mechanik. Charaktere verwandeln sich in fliegende Geschosse, die aus ihren Autos herauskatapultiert werden und hunderte Meter weit durch die Luft fliegen. Die Spieler behalten dabei die Kontrolle und versuchen, Hindernissen auszuweichen und so weit es geht zu fliegen. Im Flugmodus greifen sie zudem auf abgefahrene Gadgets zurück, um geheime Abkürzungen zu finden oder in letzter Sekunde den Sieg zu erringen. Und natürlich kann man nach einem krassen Sprung auch punktgenau in einem herumstehenden Fahrzeug landen und weiterfahren! Bis zu 18 Spieler treten in Ausscheidungs-Shows gegeneinander an und messen sich in diversen Game-Modi. Das Ziel ist klar: Als ruhmreicher Sieger auf dem Podium zu stehen!

Pause gefällig? In der Stuntfest – World Tour Arena, einem weitläufigen Festival-Gelände, könnt ihr nach Herzenslust alle Manöver alleine oder gemeinsam mit anderen ausprobieren und die wildesten Stunts einstudieren. Und in der Garage kann das eigene Auto und der Charakter mit allerlei optischen Anpassungen und wichtigen Upgrades versehen werden, um der neue Champion des verrückten Stuntfest-Turniers zu werden!

Das hört sich doch ganz passabel an. Wenn Ihr jetzt Lust auf das Stuntspektakel bekommen habt, könnt Ihr hier auch noch das Video anschauen:

Quelle: THQ Nordic

