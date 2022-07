Die LEGO Gruppe baut die Super Mario Produktlinie weiter aus und veröffentlicht am 1. Oktober 2022 das bislang größte Set: LEGO Super Mario Der mächtige Bowser 71411. Mit 2.807 LEGO-Elementen ist es das bislang größte Set der Super-Mario-Serie.

LEGO Super Mario Der mächtige Bowser im Detail:

Bowser an sich muss man sicherlich nicht mehr vorstellen, denn er zählt neben Mario und Yoshi sicherlich zu den bekanntesten Nintendo-Charakteren. Das neue LEGO-Set bildet den König der Koopa-Truppe detailliert nach und ist zudem auch beweglich aufgebaut. Er kann sogar einen Feuerball werfen. Für die Stacheln des Bösewichts wurden extra neue Elemente designt. Als besonderes Features ist Bowser interaktiv ausgeführt. Wenn man ein LEGO Super Mario Starter-Set besitzt, kann man eine virtuelle Erweiterung des Spiels installieren und mit Mario, Luigi und Beach gegen den deutlich größeren Bowser antreten. Aufgebaut misst dieser 41 cm in der Breite, 32 cm in der Höhe und 28 cm in der Tiefe (von vorne gesehen).

Die LEGO Super Mario Produktlinie in Zusammenarbeit mit Nintendo begann 2020. Neben den interaktiven Super-Mario-Sets umfasst diese Serie ein Modell des Nintendo Entertainment Systems (NES) mit beweglichen Leveln und den Fragezeichen-Block aus Super Mario 64 mit verschiedenen Leveln im Inneren.

Preis und Verfügbarkeit:

Das LEGO Super Mario Set der mächtige Bowser 71411 ist ab dem 1. Oktober 2022 zu einem UVP von 269,99 € verfügbar. Die Altersempfehlung ist aufgrund der Komplexität mit 18 Jahren angegeben.